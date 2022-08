Pokémon Scarlatto e Violetto: svelato il peso dei titoli su Nintendo Switch!

Con l’avvicinarsi incessante di novembre, Nintendo continua a svelare dettagli e nuove informazioni su Pokémon Scarlatto e Violetto: fra queste, il peso dei software su Nintendo Switch

La prossima stagione autunno-inverno sarà davvero pregna di grandi titoli per i possessori di Nintendo Switch. Persona 5 Royal, Bayonetta 3 e No Man’s Sky sono solo pochi dei grandi videogiochi che stanno per affacciarsi nelle librerie dell’ibrida di Nintendo, se proprio vogliamo schivare col pensiero la nuova iterazione di uno dei franchise di punta dell’azienda. Pokémon Violetto e Scarlatto uscirà il prossimo 18 novembre e, da quel che la grande N ha voluto mostrare finora, sembra voler essere il titolo più ambizioso dell’intera serie, dopo un Pokémon Leggende Arceus che ha spostato l’ago della bussola di Game Freak, pur rimanendo un titolo spin-off e non legato alla serie principale.

Ambizione indica contenuto, contenuto indica peso? Non esattamente. Nelle scorse ore, le pagine eShop di Violetto e Scarlatto sono state aggiornate, e questa volta indicano lo spazio necessario all’installazione di ciascun gioco, per ora fissato a 10 GB. Che è, esattamente, quanto ci saremmo aspettati da un capitolo principale della serie Pokémon. Ovviamente, è assai probabile che con l’avvicinarsi del lancio questo peso potrebbe variare, o potrebbe essere disponibile una patch day-one che andrà a cambiare le cose.

Se ci spostiamo indietro con la memoria, Pokémon Spada e Scudo avevano un peso al lancio di 12.4 GB, contro i 6.1 GB di Pokémon Leggende Arceus, e i 6.9 GB di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. I 10 GB di Scarlatto e Violetto, come detto, sono dunque in linea con i capitoli della nuova generazione del franchise di Pokémon, sebbene superiori rispetto a spin-off e Remake di vario genere. Stiamo a vedere che cosa ha in serbo per noi Game Freak.

Svelato dunque anche il peso di Pokémon Scarlatto e Violetto, che vi ricordiamo arriverà in esclusiva per NIntendo Switch il prossimo 18 novembre.