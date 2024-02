Starfield: port in uscita su PS5 secondo un rumor

Le stelle della galassia in verde potrebbero cadere tra i cieli azzurri di Sony: l’ultimo rumor su Starfield allude a un port per PS5

Che Xbox considerasse qualunque console come parte della sua “grande famiglia” già si sapeva, ma l’ultimo rumor circa un possibile port con il quale introdurre l’utenza PS5 al mondo di Starfield ci ha comunque colto alla sprovvista. La possibile ex esclusiva Xbox, stando ad un rapporto di recente pubblicato su XboxEra, potrebbe dunque giungere su PlayStation 5 in compagnia dell’espansione Shattered Space, se quanto dichiarato è attendibile. Siccome lo stesso rapporto menziona anche Hi-Fi Rush e Sea of Thieves, abbiamo di fronte una possibile anticipazione di quanto vedremo nel corso delle prossime presentazioni. Il tam tam prevede inoltre una dichiarazione ufficiale di Microsoft in merito.

Indeed, Starfield isn’t new anymore though. I expect it to be on PlayStation eventually too. — Jez (@JezCorden) February 4, 2024

Un rumor di proporzioni cosmiche: il port di Starfield su PS5 che non ti aspetti

Il rapporto, oltre a Starfield, parla di una ripubblicazione di Hi-Fi Rush a inizio anno nello specifico: essendo ora entrati in quello che è il mese dei Nintendo Direct per antonomasia e che il gioco è stato pubblicato alla chetichella, quello di un port dell’ultima fatica di Bethesda su PS5 non sembra più un rumor così poco plausibile. XboxEra allude inoltre ad ulteriori investimenti da parte di Microsoft nei kit di sviluppo per PlayStation 5. Ciò supporterebbe, testualmente, “il cambio di strategia” adottato. Jez Corden di WindowsCentral, qui sopra, si è espresso circa le voci di corridoio, dichiarando di “aspettarsi” sulle piattaforme Sony il titolo open world su scala cosmica. Non resta altro da fare, dunque, se non restare in trepidante attesa.

Ora sta a voi dirci la vostra: giochereste volentieri al titolo di Bethesda su piattaforme Sony? O per voi le esclusive di Xbox sono uva acerba tanto quanto lo sono quelle altrui per i suoi utenti? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.