LEGO San Valentino: offerta regalo agli amanti della costruzione

Per l’occasione non possono mancare anche regali di San Valentino in stile LEGO, approfittate dell’offerta regalo su questo set di fiori da costruire, per divertirsi anche durante la festa degli innamorati!

Se siete dei fan LEGO e per San Valentino cercavate un’offerta regalo su un set carino e divertente da costruire insieme al vostro partner, questo è quello che fa per voi. In attesa di preordinare i set LEGO di Star Wars che saranno disponibili ad aprile 2024, potete approfittare di questo bel set Lego di un bouquet di rose. Volete regalare un bel mazzo di fiori alla vostra amata, ma in modo creativo? Potete farlo proprio con questo regalo, che apprezzerà specialmente se è una fan di Lego. Oggi il set lo trovate a 59,99 euro e trovate l’offerta cliccando direttamente sul box amazon qui sotto.

Set LEGO di San Valentino, l’offerta regalo per gli amanti della creatività

Questo set LEGO di fiori finti, oltre a essere un hobby creativo da costruire tra coppie, amici o famiglia, si può usare anche come una bella decorazione per la casa. Nella scatola troverete tutto il necessario per realizzare una dozzina di fiori artificiali LEGO, delle bellissime rose rosse con steli verdi lunghi e ben 4 rametti di gipsofila con dei piccoli fiori bianchi. Le rose variano ed è anche interessante scoprire mano mano, mentre si costruisce il bouquet, le varie fasi di crescita di una rosa, infatti il set include 4 rose in piena fioritura, 4 in fioritura e 4 in bocciolo.

Questo mazzo di fiori non richiede alcuna manutenzione, si può usare anche come decorazione per la casa, per la camera da letto o per l’ufficio. Come abbiamo già spiegato, questo set LEGO è un regalo di San Valentino perfetto per lui o per lei, ma anche per un amico appassionato di LEGO. Si può costruire da soli o in compagnia, nella scatola trovate 6 buste di mattoncini e istruzioni separate per le 3 fasi della fioritura, perciò può essere un progetto individuale o di gruppo. Questo però è solo uno dei tanti set per gli appassionati di botanica, ce ne sono molti altri dedicati proprio agli adulti più creativi.

Se la vostra persona amata è appassionata di LEGO, questo è il regalo di San Valentino perfetto. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.