Smart tv Sony Bravia XR: offerta per un regalo di coppia

Il grande momento è sempre più vicino, il giorno si sta avvicinando, quello in cui devi dare alla tua persona amata un regalo, cosa sceglierai? Se non hai ancora le idee chiare, puoi considerare l’offerta sulla Smart TV Sony Bravia XR come regalo di coppia

Se siete una coppia che sta cercando un nuovo televisore per la casa, oggi troviamo in sconto una smart tv di alta qualità, che può rientrare nella lista delle migliori smart tv 4K, HDR, OLED e QLED. La smart tv dell’offerta di oggi è la Sony Bravia XR, un regalo di coppia ideale per rendervi entrambi felici e arricchire la vostra casa con un televisore davvero ottimo. Sony è uno dei colossi del mercato, non è quindi da mettere in dubbio la qualità dei suoi prodotti e la smart tv Sony Bravia XR non è da meno. Oggi la trovate a 2.583 euro invece di 2.399 euro. Potete dare un’occhiata all’offerta cliccando sul box amazon qui sotto.

Smart tv Sony Bravia XR in offerta è il regalo di coppia perfetto

Questa smart tv è il prodotto di punta di Sony nel settore delle smart tv. Il Bravia XR OLED A95L ha un’impostazione predefinita che risparmia più energia rispetto all’impostazione più efficiente, con ECO Dashboard rispetto al modello 85X95L (la percentuale di energia consumata varia in base al modello). Il nuovo e migliorato pannello QD-OLED rinnova completamente questa tecnologia: questa smart tv offre infatti il 200% di luminosità in più rispetto a una TV OLED convenzionale.

La tecnologia Acoustic Surfcafe Audio + regala un sistema audio così potente che la tv si trasforma in uno speaker: i grandi attuatori fanno vibrare lo schermo, mentre i subwoofer integrati amplificano i bassi. Questo sistema audio darà proprio la sensazione di star guardando un film in ISENS! Inoltre, la smart tv è ultra-sottile con una cornice in alluminio, che la rende perfetta da mettere ovunque. Ha un supporto a 3 posizioni: standard per mobili più grandi, stretta per quelli più piccoli o soundbar.

Questa smart tv ci sembra un regalo perfetto per chi ama guardare film sul divano insieme, ma anche per chi ama la qualità cinematografica. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.