Starfield: Shattered Space, l’espansione DLC, è confermata per il 2024

Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, 2024: l’attesa espansione DLC di Starfield, nonché la “prima di tante” Shattered Space, uscirà presto

La conferma da Bethesda Game Studios è infine arrivata per Starfield: Shattered Space, espansione DLC per l’ambiziosa e discussa esclusiva Xbox, con il 2024 come data di uscita. Avremmo forse dovuto aspettare per la lista delle grandi uscite del prossimo anno? Chi lo sa. In ogni caso, avremo più dettagli in merito non prima che il 2023 finisca. I giocatori potranno aspettarsi nuove location, equipaggiamento altrettanto inedito, contenuti narrativi e “molto altro”. Lo scorso settembre, Todd Howard ha preferito il no-comment sulla data di uscita per i contenuti scaricabili, definendo “un segreto” le date da segnare sul calendario. Che, sempre a dire dello stesso Howard, saranno molte.

Spazio, ultima e frammentaria frontiera: il DLC Shattered Space arriverà per Starfield nel 2024

Le dichiarazioni in merito parlano infatti di “molti” DLC per Starfield nel 2024, in quanto Shattered Space è solo una delle molte novità previste per il gioco, ciascuna di “diverse ambizioni”. Certo, il team di sviluppo sta lavorando anche ad altri aggiornamenti per il gioco di ruolo fantascientifico. A partire da febbraio, all’incirca ogni sei settimane (o un mese e mezzo, se vogliamo) la rosa di feature per il gioco andrà a crescere. Le opzioni di gameplay includeranno la capacità del nostro inventario, alterazioni ai danni subiti dalle navi e nuove meccaniche di sopravvivenza. Ci saranno inoltre opzioni e decorazioni per chi crea navi, nuovi metodi di viaggio ed altrettante mappe urbane.

