Hi-Fi Rush: port per Nintendo Switch in arrivo secondo un rumor

Un rumor che è musica per le nostre orecchie: Nintendo Switch potrebbe ricevere un altro port “impossibile”, stavolta per Hi-Fi Rush

Che la partnership tra Microsoft e la Grande N sia uno dei più grandi esempi di realpolitik videoludica è un dato di fatto, ma di tutti i port “impossibili” (stavolta in fatto di esclusività) per Nintendo Switch quello che secondo i rumor attende Hi-Fi Rush è uno dei più succulenti. Tra Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps e – tramite l’abbonamento online – pure Banjo-Kazooie sull’ibrida delle meraviglie, il gigante di giada ha bisbocciato a più riprese con il Colosso di Kyoto, ma mai avremmo osato supporre che uno dei titoli migliori dell’anno appena concluso intendesse separarsi dai lidi smeraldo dell’azienda di Redmond. Ora, grazie agli insider di ResetEra, abbiamo una speranza di poter portare con noi l’acclamato titolo rhythm action di Tango Gameworks.

Hi-Fi Rush is Coming to Nintendo Switch – Rumour https://t.co/P04eiZFOtS pic.twitter.com/2bI2JS3gJV — GamingBolt (@GamingBoltTweet) January 7, 2024

Un gioco da port-arci in giro: altro che rumor, con Hi-Fi Rush la musica si scatena su Nintendo Switch

A dare peso al rumor sul port di Hi-Fi Rush nel tam tam dell’utente di ResetEra lolilolalo sono le precedenti occasioni in cui ha fatto centro, non tanto per ciò che concerne Nintendo Switch, quanto piuttosto per la sfera Xbox. Gli annunci relativi alla serie Persona sono infatti tutti passati tramite lui (compreso l’autogol su Persona 3 Reload). Non ci stupiremmo, dunque, se nel Direct di febbraio (dando il mese per scontato visto che ne abbiamo visti nel 2021, nel 2022 e nel 2023) il capolavoro musicale di Bethesda facesse capolino. Il gioco, attualmente disponibile su Xbox Series X, PC ed Xbox Series S, ha superato i tre milioni di giocatori complessivi sulle tre piattaforme lo scorso agosto. E i numeri aumenteranno poiché, come sappiamo, “se ognuno gioca, tutti vincono”. Soprattutto le casse di Microsoft!

