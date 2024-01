Microsoft: spunta un altro rumor, i giochi classici di Xbox saranno multipiattaforma?

Snake resta solido sulla sua posizione mentre Microsoft vede un’occasione: per il rumor, i giochi classici di Xbox saranno multipiattaforma

Ognuno gestisce le esclusive a modo suo: Nintendo crea le proprie, PlayStation punta ai titoli di terze parti e Microsoft, stando a quello che ormai è già il terzo rumor di oggi, intende portare alcuni dei giochi classici che hanno fatto la storia di Xbox nel leggendario reame del multipiattaforma. Lo ha rivelato Jez Corden, insider di Windows Central, suggerendo che la situazione di Hi-Fi Rush non sia un caso isolato. Al contrario, nel suo articolo a riguardo Corden dichiara che, stando alle sue fonti “di comprovata affidabilità” il gigante di giada stia “esplorando la possibilità di portare il suo catalogo classico su altre piattaforme”. In quanti e quali titoli si traduca questa esaltante premessa, però, non è dato sapere: i dettagli sono “vaghi e non confermati”. Quindi consigliamo i piedi di piombo anche a voi che leggete.

Un futuro multipiattaforma per i classici di Xbox: giochi Microsoft non precisati, che però fanno “rumor”

Considerando che Hi-Fi Rush è un titolo Microsoft appena arrivato a spegnere la sua prima candelina, l’idea di “giochi classici” previsti dal rumor nel panorama multipiattaforma è effettivamente vaga come ha previsto Corden, al di fuori del fatto che si tratterebbe di un’ex-esclusiva Xbox. Se non altro, anche la Grande N e Sony hanno di che fregarsi le mani; l’accessibilità dei giochi “in verde” non è mai stata realmente fuori questione, considerando che (per fare un esempio) abbiamo recensito il remaster di Quake II proprio su Nintendo Switch. Una cosa è certa, però: il nostro elenco dei migliori titoli in uscita nell’anno appena iniziato si allungherà di parecchio entro il prossimo cenone di San Silvestro. Fino ad allora, Snake e Master Chief possono coesistere solo su Fortnite.

Ora sta a voi dirci la vostra: riuscite ad immaginare certi giochi con il triangolo o la X in cima ai tasti frontali? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.