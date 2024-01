Sea of Thieves: i rumor continuano, possibili port per PS5 e Nintendo Switch

I rumor sullo sdoganamento multipiattaforma di Xbox proseguono con Sea of Thieves: possibili port per PS5 e Nintendo Switch all’orizzonte?

Come sempre, aspettarsi che i rumor mordano il freno è tanto più difficile man mano che ne cresce la portata, e dopo l’inattesa ma graditissima possibilità di un futuro multipiattaforma per i classici di Xbox ecco che Sea of Thieves avvista la terraferma con due port, uno per PS5 e l’altro su Nintendo Switch. A fare il tam tam, stavolta, provvede il sempre loquace Jeff Grubb nel suo consueto podcast Game Mess Mornings. L’insider non ha dunque resistito a dire la sua, e dopo le voci sull’arrivo di Hi-Fi Rush sull’ibrida della Grande N (apparentemente confermate dai rating anche per altre console tra cui Xbox One e PlayStation nelle ore successive) ha rincarato la dose con l’open world piratesco di casa Rare.

Jeff Grubb fa luce sui rumor: la “febbre da hi-fi” porta anche ai port di Sea of Thieves su Nintendo Switch e PS5?

Nel suo podcast, che qui sopra potete vedere nel momento saliente in questione, Grubb ha parlato del rumor circa i presunti port per Nintendo Switch e PS5 dell’ambizioso Sea of Thieves. “Dirò di aver sentito che potrebbe arrivare su altre piattaforme”, ha dichiarato il giornalista di Giant Bomb in merito a Hi-Fi Rush, prima di restringere il campo espressamente sul titolo di Rare. “Quando ho sentito le prime voci, mi chiedevo se non si trattasse di SoT, perché ho sentito che potrebbe arrivare su Switch e PlayStation.” A discapito di una minor certezza nel riportare il rumor, a fargli eco sul fronte Sony ha provveduto Stephen Totilo, ex-Kotaku ed ex-Axios. Prima metà del 2024, parrebbe: che si tratti del Developer Direct o del Nintendo Direct presumibilmente in arrivo a febbraio, poi, resta da vedere.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi c’è del vero nella lungimiranza di Microsoft? O si tratta solo di un effetto domino dettato dalle acque confuse? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.