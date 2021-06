Nacon Connect: il ritorno dell’evento, prossima data a luglio!

Tramite comunicato stampa, Nacon ha annunciato la data della prossima conferenza Nacon Connect che si terrà nel mese di luglio, facendo anche riferimento a nuovi annunci e gameplay

In attesa dell’E3 2021, giungono ulteriori interessante notizie circa conferenze stampa di publisher più o meno grandi. E stavolta ci rivolgiamo ad uno dei più grandi, considerando che parliamo di Nacon che ha annunciato la prossima data della sua conferenza stampa online. Tramite comunicato stampa, infatti, l’azienda ha annunciato che l’edizione 2021 del Nacon Connect torna il prossimo 6 luglio alle 19 italiane, orario in cui potrete sintonizzarvi sui canali ufficiali Nacon per assistere alla conferenza. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla scaletta o sulle eventuali presenze, tranne qualche piccolo dettaglio che ci apprestiamo a svelarvi.

Nacon ha infatti annunciato il ritorno sul palco di alcuni dei suoi titoli più attesi. A partire del vociferato The Lord of The Rings: Gollum, stealth game con protagonista il piccolo Hobbit di Arda che ormai tutti conoscono, se non altro per le sue sembianze. Il gioco è sviluppato da Daedalic Entertainment e si è già mostrato con dei trailer, prima di essere rinviato ufficialmente al 2022. Come tantissimi altri videogiochi, vero God of War: Ragnarok?

Tornano sul palco del prossimo Nacon Connect anche Blood Bowl 3, Vampire: The Masquerade – Swansong e Test Drive Unlimited: Solar Crown. Ci aspettiamo anche qualche novità su WRC 10 e RiMS Racing, ma Nacon ha solo affermato di aver in serbo per noi nuovi filmati di gameplay, annunci, ospiti speciali e nuove collaborazioni. Oltre che molte sorprese. Staremo a vedere, occhi aperti e sintonizzati al prossimo 6 luglio 2021!

Svelata quindi anche la data del prossimo Nacon Connect, fissata per il 6 luglio 2021, che potrete seguire tramite i canali ufficiali dell'azienda.