Devolver Digital: ecco la data della presentazione all’E3

Devolver Digital ha confermato la sua presenza all’E3 2021 annunciando la data della conferenza, l’orario, tuttavia resta ancora ignoto

Non sarebbe l’E3 2021 senza che Devolver Digital tenesse il suo esageratissimo evento. Uno spettacolo preferito dai fan dell’E3, Devolver Digital ospiterà la sua presentazione all’E3 2021 in data 12 giugno, l’evento sarà da non perdere visto che qualche tempo fa, proprio in una di questa dirette, è stato presentato per la prima volta un certo Fall Guys: Ultimate Knockout. L’orario in cui andrà in onda la diretta non è ancora stato reso noto ma potrete stare sicuri che copriremo tutte le notizie principali annunciate in tempo reale. Vediamo tutti i dettagli finora noti sulla presentazione nelle prossime righe di questo articolo.

Devolver Digital: il 12 di giugno è la data della presentazione e c’è un “misterioso” tweet al riguardo

Se date un’occhiata all’immagine pubblicata da Devolver Digital sul proprio profilo Twitter, potrebbero esserci degli indizi su ciò che verrà mostrato nell’evento dell’E3 (la data di quest’ultimo è fissata al 12 giugno). È di Hotline Miami l’immagine che si vede sulla lavagna? Qual è il numero o il simbolo di punteggiatura alla fine? Non possiamo ingrandire abbastanza chiaramente per dirlo, poiché lo stesso diventa solo più sfocato. Ci sono anche molti post-it sulla parete del cubicolo che potrebbero contenere indizi ed easter-egg di ogni sorta. Ma ancora una volta, lo zoom li rende ancora più illeggibili. Forse voi avrete più fortuna, potete guardare il tweet “incriminato” proprio qui in basso.

The future begins again on June 12. pic.twitter.com/uP6H7Q5e1n — Devolver Digital (@devolverdigital) June 2, 2021

L’E3 2021 si preannuncia sempre di più ogni giorno con più aziende che annunciano piani. Tra i grandi assenti di quest’anno ci sarà Sony, che ormai preferisce affidarsi al proprio State of Play. Confermata invece la presenza di Microsoft (quest’ultima terrà una conferenza “congiunta” con gli studi di Bethesda, freschi di acquisizione) e Nintendo, che si vocifera mostrerà in azione la nuova console della casa, il chiacchieratissimo Switch Pro.

Per quanto riguarda la casa di Redmond, sembra che il colosso abbia “in canna” 5 titoli inediti da sfoderare proprio all’E3. Per la lista completa dei partecipanti e, soprattutto, dare un’occhiata ai grandi assenti della vetrina videoludica annuale per eccellenza, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

