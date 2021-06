God of War 2: data di uscita rinviata al 2022

Santa Monica Studio annuncia con un comunicato il rinvio della data di uscita di God of War 2 al 2022

God of War 2 è stato rimandato al 2022. Lo annuncia Santa Monica Studio con un comunicato. Nel frattempo, Hermen Hulst ha rilasciato un’intervista sul PlayStation Blog, dove, oltre a confermare il rinvio del titolo, parla anche di alcune informazioni molto interessanti sulla produzione, che a quanto pare arriverà anche su PlayStation 4, e non soltanto su PlayStation 5, come inizialmente pensavano in molti.

God of War 2 rinviato al 2022 e in arrivo anche su PS4

La notizia del rinvio di God of War 2 al 2022 non stupisce più di tanto. Da molto tempo non si avevano notizie sul gioco, eccezion fatta per il teaser trailer di presentazione mostrato lo scorso anno. Hermen Hulst, in un’intervista sul PlayStation Blog, ha detto anche che il titolo arriverà su PS4. Si tratta di una retromarcia che non sorprende più di tanto. Horizon Forbidden West, infatti, farà il suo debutto anche sulla vecchia console di Sony, sintomo della necessità di non lasciare indietro una base di console che conta oltre milioni di unità sparse in tutto il mondo.

Sony ha anche divulgato altre informazioni interessanti. Sembra che anche il prossimo episodio di Gran Turismo arriverà su PS4. La politica del colosso giapponese, in pratica, sta diventando molto simile a quella inclusiva adottata all’interno dell‘ecosistema Microsoft da qualche anno. Di recente, infatti, Sony ha portato su PC Days Gone e ha in programma altri porting di titoli esclusivi, come Uncharted 4.

