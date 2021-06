Chivalry 2: disponibile il trailer di lancio

Chivalry 2 è pronto a farvi vivere l’azione medievale tra qualche giorno, per ingannare l’attesa vi mostriamo un truculento trailer

Prima del lancio fissato all’8 giugno, gli sviluppatori di Chivalry 2 hanno presentato un nuovo trailer pieno di battaglie su larga scala, carneficine e teste mozzate da proiettili. Se siete nuovi della serie, e forse anche se avete giocato al primo gioco, il livello di sangue mostrato nel trailer di lancio di Chivalry 2 vi risulterà piuttosto impressionante. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Chivalry 2: il trailer vi lascerà stupiti ecco i dettagli delle versioni Xbox Series X e PS5

Frecce che deturpano volti, fontane di sangue da una spalla appena mozzata e decapitazioni, questo e molto altro nel nuovo trailer di Chivalry 2 che vi proponiamo qui in basso. Per chi non lo sapesse, Chivalry 2 è il tanto atteso sequel di Chivalry: Medieval Warfare del 2012, a sua volta un gioco multiplayer hack-and-slash basato sulla mod Half-Life 2, Age of Chivalry. Battaglie su larga scala, medievali estremamente violente sono il pane quotidiano del gioco, con la modalità principale a 64 giocatori tutti contro tutti. Il gioco originale prevedeva anche duelli, deathmatch a squadre, re della collina e altre modalità multiplayer. Non è chiaro quale di queste modalità di gioco sarà disponibile in Chivalry 2 al momento del lancio, ma Tripwire ha recentemente pubblicato una roadmap che delinea vagamente i piani futuri di sviluppo.

Il sequel aggiunge un sistema di gioco rinnovato con animazioni pesanti e combattimenti più veloci, un sandbox più grande e interattivo, espressioni dei giocatori più dettagliate, una nuova modalità di gioco strategica per 40 giocatori e molto altro ancora. Le versioni di nuova generazione sono state migliorate con supporto allo standard 4K, 60FPS, ray-tracing e il feedback tattile del DualSense.

Potete pre-scaricare Chivalry 2 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a partire da domenica 6 giugno alle 17:00. I giocatori PC potranno dare avvio ai loro pre-caricamenti a partire da martedì 8 giugno alle ore 16:30. Il gioco in questione, peraltro, si era già mostrato alla community in tutta la sua truculenza in occasione della beta che si è tenuta qualche tempo fa.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.