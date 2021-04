Nacon mostra un nuovo trailer di RiMS Racing!

Tramite comunicato stampa, Nacon e RaceWard Studio hanno svelato un nuovo trailer per RiMS Racing, il videogioco motociclistico che vuole unire meccanica e guida

Nacon è diventata un’azienda fondamentale per quel che riguarda il publishing di giochi di corse negli ultimi anni e ha già annunciato di avere qualche sorpresa da svelare ai fan. Una fra queste è sicuramente il nuovo trailer dedicato ad uno dei giochi di corsa più interessanti in uscita. RiMS Racing è un titolo dedicato alle moto che vuole unire meccanica e guida sotto lo stesso tetto. Un’esperienza di simulazione unica, che richiede ai giocatori di combinare le abilità legate alla meccanica con quelle di guida. Con l’utilizzo di un innovativo sistema di gestione della meccanica, è possibile ottimizzare ogni parte della propria moto fino al più piccolo componente. Saranno disponibili più di 500 pezzi di ricambio ufficiali e più di 200 articoli ufficiali di equipaggiamento per il pilota: un nuovo standard per il realismo e le opzioni di personalizzazione.

Potrete analizzare lo stato della vostra moto per perfezionarne il set-up. Controllate la temperatura dei dischi dei freni, la pressione delle gomme, come vanno le sospensioni. Ricordatevi sempre anche della parte elettronica e godetevi la fisica ultra-realistica e precisa di RiMS Racing. Saranno presenti 10 circuiti ufficiali fedelmente ricreati, oltre a cinque percorsi su strada nei paesaggi di Stati Uniti, Norvegia, Australia, Spagna e Italia. Vi lasciamo il nuovo trailer rilasciato da Nacon e RaceWard proprio qua sotto.

Vediamo insieme il nuovo trailer dedicato a RiMS Racing!

Inizierete la vostra avventura scegliendo una fra le otto moto disponibili fra i modelli europei e giapponesi. Il trailer rilasciato recentemente mostra la MV Agusta F4 RC e la sua meccanica di precisione. La quattro cilindri da oltre 200 cavalli di MV Agusta è dotata di un ammortizzatore Ohlins TTX 36, impianto frenante radiale Brembo e carenatura realizzata principalmente in carbonio. Un’altra moto iconica che amerete guidare è la Ducati Panigale V4 R. La moto è dotata da un motore ad alte prestazioni, design innovativo e tecnologia all’avanguardia, con ogni dettaglio progettato appositamente per le corse.

Vi ricordiamo che RiMS Racing sarà disponibile dal prossimo 19 agosto su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S e Nintendo Switch. Avete visto il nuovo trailer dedicato a RiMS Racing rilasciato da Nacon e RaceWard Studio? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!