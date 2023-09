Hideki Kamiya lascia PlatinumGames: l’addio su Twitter

Le dimissioni che non ti aspetti: Hideki Kamiya e PlatinumGames prendono due strade separate, con effetto quasi del tutto immediato

La stampa videoludica di solito chiude la settimana con una bomba o, in casi come questo, la apre: in un divorzio che davvero non ci saremmo mai aspettati, Hideki Kamiya inizia a raccattare le sue cose in uno scatolone e si prepara a salutare definitivamente PlatinumGames. Lo stacco sarà effettivo tra poco più di due settimane, a partire da giovedì 12 ottobre. Abbiamo dedicato giusto un mese e dieci giorni fa l’articolo di Ferragosto al game designer, e dopo aver coperto in un paragrafo apposito la sua belligerante presenza su Twitter è proprio sul nuovamente ribattezzato X che vediamo il commiato del vulcanico autore nipponico.

However, I feel this outcome is for the best.

I will continue to create in my Hideki Kamiya way.

I hope you’ll keep your eyes peeled.

(2/2) — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) September 25, 2023

L’addio tra Platinum Games e Hideki Kamiya: storia di un divorzio in due tweet

Vi traduciamo in questa sede le parole del game designer. “Come annunciato sul profilo ufficiale del team di sviluppo”, racconta Kamiya, “lascerò PlatinumGames il 12 ottobre 2023. Ho fatto le dovute considerazioni in base a ciò che credo, e la scelta che ho compiuto non è stata facile in alcun modo.” Proseguendo nel secondo tweet, il game designer ha promesso ai fan un futuro radioso. “Credo comunque che questo sia il finale migliore. Continuerò a creare alla maniera di Hideki Kamiya come ho sempre fatto.” Facendo appello nello sguardo attento e vigile dei fan, il game designer si è infine congedato.

