Quali sono i migliori giochi Ubisoft? Ecco la top 5

Dopo Atlus tocca ad Ubisoft: sempre basandoci sul punteggio medio di Metacritic, abbiamo trovato i giochi migliori del publisher transalpino

A ventiquattro ore dalla nostra classifica per Atlus, abbiamo radunato i giochi migliori di Ubisoft seguendo lo stesso identico criterio. Vero: l’editore videoludico francese si è fatto un po’ tracotante con la sua predilezione per IP consolidate e gli “Original”, ma la varietà non manca così come i generi coperti, nonché i più grandi esponenti dai quali abbiamo ricavato i cinque capolavori di cui parleremo brevemente oggi. Piaccia a James Stephanie Sterling o no, la casa di produzione più colossale dell’Europa è qui per restare, e lo stesso vale per i Far Cry e gli Assassin’s Creed di rito. Senza contare le IP nuove, come ad esempio Immortals Fenyx Rising o il recente Skull and Bones. Sotto a chi tocca!

5) Assassin’s Creed II | I migliori giochi targati Ubisoft

Prima di consultare la media di Metacritic per i giochi pubblicati da Ubisoft, abbiamo mormorato tra noi: “stai a vedere che tra i migliori spunta Assassin’s Creed II”. Non ce ne vogliate, ma a una media di 91 su 100 non si può proprio dire di no. Mentre Origins ha dato il via alla svolta (o deriva, a seconda di chi consultate) GdR della serie, è il secondo capitolo ad avere ben salde le redini rappresentative della serie. Nel 2009 il gioco ha fatto furore, e pur con tutte le sue rughe siamo ben felici di vedere quell’amabile bischero di Ezio Auditore come volto italianissimo della serie. Pe’ davvero.

4) Far Cry 3 | I migliori giochi targati Ubisoft

Sebbene la serie sia in giro dal 2012, è stato con Far Cry 3 che il franchise è esploso in popolarità. Il motivo consiste in un’esperienza da sparatutto in prima persona con una visuale in soggettiva. Altro 91/100, dunque, e con un buon motivo: niente fronzoli, solo una buona campagna con un colpo di scena tale da rendere la trama intrigante anche per i fan che da uno sparatutto in soggettiva tutto si aspettavano, meno che di badare al comparto narrativo. Il successo ha impedito ad Ubisoft di deviare troppo da una planimetria per i giochi futuri tanto promettente, andando a creare il concetto di first person shooter open world visto in Far Cry 4 e 5. Influente, popolare e ben invecchiato: un mix tanto folle quanto la mente di Vaas.

3) Rayman Legends | I migliori giochi targati Ubisoft

E menomale che Ubisoft si ricorda anche di avere una delle IP di platforming più amate, di tanto in tanto. Rayman Legends oggigiorno campa di edizioni definitive e di port, ma l’ultimogenito di Michel “lo Shigeru Miyamoto d’oltralpe” Ancel quel 92/100 se l’è guadagnato. Deviando dal quasi ossessivo target 18+, a discapito di un posticipo suicida (nato per Wii U per poi spostare la data di tutte le versioni nello stesso periodo di GTA V) il gioco riporta i fan all’approccio semplice e geniale del predecessore Origins. Ergo, niente vite in cambio di un tasso di sfida più elevato, mentre la fantasia va al potere. Dipanando un intricato gomitolo di idee di gameplay man mano che si va avanti.

2) Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo | I migliori giochi targati Ubisoft

Gli anni da “teenager ribelle” dell’industria videoludica non sono stati per forza solo un’accozzaglia inguardabile di colori sbiaditi per amor di realismo: il periodo tra 2000 e 2010 ha anche saputo darci perle tuttora amatissime. La prima che ci viene in mente è Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, anch’essa comodamente poggiata sugli allori del 92/100. È un peccato che Ubisoft preferisca gli Assassini di bianco vestiti, perché la creatività del level design nella trilogia degli anni duemila, unita al combattimento peculiare e (naturalmente) alla meccanica del riavvolgimento temporale ha reso i tre titoli dei classici. Il primo, in particolare, fa le scarpe a tanti altri in giro oggi, quindi vi consigliamo di farvi un favore e recuperarvelo. Se possibile.

Menzioni d’onore | I migliori giochi targati Ubisoft

Chi ha mancato la top 5? Altri 17 titoli, in questo caso, sui quali per diktat dall’alto non possiamo dilungarci. Ci aspettavamo di vedere Scott Pilgrim vs. The World: The Game piazzarsi più in alto rispetto al ventiduesimo ed ultimo posto (79/100), motivo per il quale è stato fonte di rammarico vedere Mario + Rabbids: Sparks of Hope in diciassettesima posizione (85/100). Chi sono i cinque che si sono distinti al punto tale da scavalcare questi due, ma non abbastanza da piazzarsi in top? A voi l’elenco. (E sì, come nei migliori clickbait, “il sesto posto vi stupirà!”)

10) Silent Hunter 3

9) Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas

8) Trials Rising

7) Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter

6) Beyond Good & Evil

1) Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory

Verba volant, scripta manent e soprattutto ci stiamo basando sui meri numeri per decretare quali siano in questo caso i giochi migliori di casa Ubisoft. E con un 94/100 (di media, lo ricordiamo) non si può proprio discutere. Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory si accaparra la corona, come portavoce di un genere ormai tanto a rischio di estinzione quanto quello dei platformer: quello stealth. Nonostante Hitman sia ancora in giro e Kojima stia per tornare a quel che gli riesce meglio, Chaos Theory ha dato ai giocatori una licenza di uccidere più generosa, rendendo il mondo realistico, autentico e, con il multiplayer di mezzo, pure caotico. Perché Ubisoft ne faccia così poco uso, poi, resta un grattacapo pure per noi.

Ora sta a voi dirci la vostra: come stilereste la vostra classifica?