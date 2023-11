Grand Theft Auto 6: Rockstar e l’IA, gli NPC potrebbero usare l’intelligenza artificiale

Rockstar suona la chitarra elettrica con le sei dita dell’IA: così l’intelligenza artificiale proietta la sua ombra su Grand Theft Auto 6

Siccome quella dell’intelligenza artificiale è una torta troppo golosa, il prospetto di “minima spesa, massima resa” dell’IA sembra aver messo l’acquolina in bocca a Take-Two, se quanto ha dichiarato Strauss Zelnick in merito a Grand Theft Auto 6 è vero. Dopo Microsoft e Xbox, dunque, anche un altro gigante dell’industria videoludica si allea con le macchine, edulcorando al contempo questo tema controverso attraverso le lenti degli alberi di dialogo. In un’intervista con Inverse, Zelnick ha dichiarato: “Tutti ci stanno lavorando. Sei un personaggio giocabile; stai conversando con uno non giocante. E tutto segue un copione. Questo rende i PNG poco interessanti. [Con l’IA] vien facile immaginare i personaggi non giocanti diventare molto interessanti e divertenti.”

L’intelligenza artificiale per il romanzo interattivo criminale: Grand Theft Auto 6 è già sedotta dall’IA?

Che tutto questo faccia capolino nel prossimo capitolo, poi, resterà da vedere ai Game Awards. Di certo Strauss Zelnick rifiuta categoricamente di sbottonarsi in merito, limitandosi a specificare che “Posso confermare che Rockstar sta lavorando al prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto. Altre informazioni le avrete da loro.” E grazie tante, aggiungeremmo. Dal canto nostro, vorremmo auspicarci che non sia questo che Zelnick intendeva parlando di un GTA VI “del tutto protetto” dal concluso sciopero di attori e doppiatori. O che i primi NPC a divenire autocoscienti non vengano proprio dal mondo di Grand Theft Auto, perché sarebbe un problema da prendere di petto da subito!

Ora sta a voi dirci la vostra: siete pronti a dialoghi generati sul momento dagli NPC? O preferite investire i pedoni virtuali senza che vi facciano pena perché “vivi”? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.