Offerta shock di Unieuro: RISPARMIA 330€ sul Samsung Galaxy S23 Ultra

Il Samsung Galaxy S23 Ultra, il top di gamma di casa Samsung, è in offerta sul sito di Unieuro con uno sconto davvero competitivo. Scopriamo tutti i dettagli

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è stato progettato per offrire un’esperienza straordinaria. Con la S Pen integrata, godrete della massima fluidità nella scrittura, permettendovi di catturare le vostre idee con facilità e condividerle in tempo reale. Il cuore potente di questo dispositivo è il processore Snapdragon 8 Gen 2.1 di Qualcomm Technologies, che assicura tempi di caricamento minimi e un consumo energetico ottimizzato. Il display Dynamic AMOLED 2X da 6.8″2 con frequenza di aggiornamento di 120 Hz vi regalerà un’esperienza visiva super fluida, offrendo colori vibranti e dettagli nitidi. Oggi il Samsung S23 Ultra è in offerta sul sito di Unieuro, in sconto di 330€.

Il Samsung Galaxy S23 in offerta sul sito di Unieuro: rivoluzione in sconto

La vera rivoluzione arriva con la fotocamera Nightography. Il sensore Galaxy da 200MP è il più grande mai visto su uno smartphone, con pixel fotoassorbenti e tecnologia di stabilizzazione video professionale. Questa fotocamera si adatta alla scarsità di luce, riducendo il rumore e attenuando i bagliori, garantendovi foto e video chiari dall’alba al tramonto. Potrete anche catturare fino a nove fotogrammi di fila e unirli per creare capolavori a esposizione multipla, ottenendo immagini più nitide che mai. Oggi il Samsung S23 Ultra è in offerta sul sito di Unieuro, in sconto di 330€.

La batteria da 5.000 mAh3 vi assicura una lunga durata, mentre il processore efficiente contribuisce a mantenere bassi i consumi. Le funzionalità migliorate sulla scheda ottimizzano ogni attività, dall’esperienza di gioco allo streaming, per un’immersione senza interruzioni. Infine, con la S Pen potrete fare molto di più che semplicemente scrivere parole. Condividete la fluidità delle vostre idee in tempo reale, evidenziate informazioni di eventi e salvatele direttamente nel calendario, il tutto con un semplice tocco.

