Stop allo sciopero di Hollywood: è stato raggiunto un accordo

Dopo 118 giorni finalmente c’è uno stop allo sciopero ad Hollywood, sembra che il sindacato degli attori SAG-AFTRA e l’alleanza degli studios (AMPTP) abbiano finalmente raggiunto un accordo

Sembra che dopo 118 giorni di sciopero ad Hollywood si sia raggiunto un accordo, sebbene provvisorio, tra il sindacato degli attori SAG-AFTRA e l’alleanza degli Studios (AMPTP). Tale nuovo contratto potrebbe rendere Hollywood nuovamente operativa nel giro di qualche settimana.

Lo sciopero può finalmente dirsi terminato, almeno per il momento. Perciò ora si è posto fine a più di sette mesi di disordine sindacale a Hollywood. Erano più di 60 anni che non si vedeva la Writers Guild e la SAG-AFTRA uniti in uno sciopero congiunto. I 17 membri facenti parte del comitato negoziale del sindacato degli attori ha votato in maniera unanime al fine di raccomandare un accordo, anche se solo provvisorio al consiglio SAG-AFTRA.

Stop allo sciopero di Hollywood: i termini dell’accordo

Tale accordo arriva dopo poco meno di un mese dalla Writers Guild che ha ratificato il proprio accordo con l’Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi. Durante le trattative, al fine di mostrare la buona volontà e la serietà di questo nuovo accordo Ted Sarandos di Netflix, Bob Iger della Disney, Donna Langley di NBCUniversal e David Zaslav di Warner Bros Discovery hanno spesso partecipato personalmente ai colloqui.

Il nuovo accordo provvisorio segue alla presentazione da parte del sindacato di un pacchetto definito dagli attori “storico”. L’offerta dell’AMPTP fa riferimento a grandi guadagni in termini di costi. Infatti si parla di salari e bonus e diverse tutele su un utilizzo ragionevole dell’Intelligenza Artificiale. Se tutto andrà come previsto e il consiglio approverà l’accordo provvisorio, i membri aventi diritto della corporazione di 160.000 attori voteranno presto per ratificare il nuovo accordo.

