Recensione Free Guy – Eroe per gioco: divertente e citazionista

TITOLO ORIGINALE: Free Guy. GENERE: Azione/Commedia. NAZIONE: USA. REGIA: Shawn Levy. CAST: Ryan Reynolds, Taika Waititi, Jodie Comer, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar, Lil Rel Howery, Camille Kostek, Owen Burke, Britne Oldford. DURATA: 115 minuti. DISTRIBUZIONE: Walt Disney. USCITA: 11 agosto 2021.

Free Guy non è certamente il primo film a basarsi su un videogioco. Nel caso di specie, un videogioco immaginario creato specificamente per fare il film. È però uno dei più divertenti, grazie ovviamente ai sempreverdi Taika Waititi e Ryan Reynolds, ma anche a una premessa a suo modo originale.

Nella città fittizia di Free City si svolgono le vite di Guy (Ryan Reynolds) e dei suoi amici. La quotidianità è fatta di rapine, inseguimenti in auto e violenza in ogni angolo della città. Per Guy tuttavia questo è normale, avendo conosciuto solo quel tipo di vita. Quando incontrerà una ragazza misteriosa, tuttavia, la sua vita cambierà e comincerà a capire di poter vivere diversamente da come è stato programmato.

Si entra nel videogioco | Recensione Free Guy – Eroe per gioco

Free City è chiaramente ispirata al mondo di GTA. Scegli il tuo personaggio, carica la tua storia, seleziona l’equipaggiamento con cui affronterai le missioni e dai libero sfogo alla violenza. I punti si guadagnano grazie alle azioni più efferato. Puoi decidere di complicarti la vita e avventurarti in qualcosa di estremo, oppure essere più prudente ma non salire di livello. Nella mente del progettatore Antoine (Taika Waititi) non fa differenza, perché l’importante è pagare per il prodotto, per i vari sequel, per le sidequest.

I personaggi non giocabili popolano quindi Free City solo per il divertimento dei giocatori paganti. Quello che nessuno si aspetta però è che possano diventare senzienti, cominciare a pensare di essere liberi e introdursi nel gioco come le persone reali. Quando questo accade si scopre che il gioco non era in realtà farina del sacco di Antoine, bensì frutto di un plagio. Tra glitch e easter eggs si scopre la verità, con un classico lieto fine.

Loop di normalità | Recensione Free Guy – Eroe per gioco

Classico lieto fine, sviluppo non particolarmente audace ma neppure del tutto appiattito su precedenti storici. Si parte da una struttura narrativa ciclica, che riprende l’archetipo del protagonista rinchiuso in un loop temporale dal quale non sembra esserci uscita. Poi c’è un mondo virtuale immaginifico e strabordante di possibilità, che sembra richiama ampiamente gli ammiccamenti nerd di Ready Player One, con inserti di Essi Vivono e The Truman Show.

Free Guy, tuttavia, si caratterizza per l’estremo afflato comico, alimentato dalla presenza di Ryan Reynolds e Taika Waititi, protagonista e nemesi bizzarre, esuberanti e sopra le righe. Entrambi ovviamente sono una garanzia, ma questo si sapeva fin dall’inizio. Ottime anche le prestazioni degli altri protagonisti, sia attori che gamer della vita vera, che camei di lusso (Chaning Tatum e Chris Evans).

La ricerca della libertà | Recensione Free Guy – Eroe per gioco

Un piccolo pesce rosso che inconsapevolmente nuota dentro un enorme acquario pieno di squali. Potremmo descrivere così la modesta esistenza di Guy, persona pacifica che vive in un mondo matto e violentissimo. Mentre gli altri attorno a lui si affannano, corrono, sparano e si ammazzano come se nulla fosse, il nostro guarda la realtà con occhi ingenui, fino a quando la sua personalità non nasce. Perché questo era il sogno di Milly e Keys, due appassionati programmatori che intendevano creare un mondo in cui i personaggi I.A. vivono e pensano come persone normali. Guy è inizialmente l’unica persona (anzi, personaggio) capace di salvare Free City e far venire a galla la vera natura di quel mondo virtuale. Infine la realtà e la libertà trionfa sul gioco.

Se questa è la morale di fondo, Free Guy le costruisce attorno una marea di orpelli che servono quasi da distrazione: dallo spionaggio industriale alla classica storia d’amore. Il tutto ovviamente condito da ingenti dosi di azione spettacolare e roboante, fondamentale per costruire un’avventura digitale con ottimi effetti visivi e buon intrattenimento.

Conclusioni

Insomma, in Free Guy, come abbiamo visto in questa recensione, il ritmo è alto senza mai diventare caotico, anche perché la scrittura di Levy è talmente lampante da fungere da bussola. Come d’altronde Reynolds, attore tagliato per le commedie d’azione, sempre pronto a regalarci ammiccamenti pop. In una via di mezzo tra The Truman Show e Ready Player One, Free Guy farà la gioia del pubblico più appassionato di cultura nerd.

