Halo Infinite: confermata l’uscita nel 2021

Il team di sviluppo di 343 Industries ha confermato che l’uscita di Halo Infinite è ancora prevista per il 2021

Durante l’ultima edizione del E3, Microsoft e 343 Industries hanno annunciato che l’uscita di Halo Infinite era stata fissata per il 2021 e, più nello specifico, per il periodo delle festività natalizie. Nonostante non sia stata ancora annunciata la data di uscita ufficiale, distributore e sviluppatore sono ancora sicuri di riuscire a rispettare quanto precedentemente annunciato. Per rassicurare i fan del franchise riguardo al loro totale coinvolgimento nel progetto, hanno di recente rilasciato una dichiarazione al riguardo.

Halo Infinite: l’uscita è ancora prevista per il 2021

Il fatto che la data di uscita di Halo Infinite sia ancora prevista per il 2021 è stato confermato da Joseph Staten e Brian Jarrard, rispettivamente head of creative e community director presso 343 Industries. I due sono tornati sull’argomento durante una live su YouTube, organizzata per mettere al corrente il pubblico dello stato di sviluppo del nuovo capitolo della saga di Halo.

In particolare, Jarred ha dichiarato:

Volevo solo riconfermare che, come abbiamo sentito da Phil Spencer, che ne ha parlato di recente: questo gioco è sicuramente [in arrivo durante le festività], stiamo lavorando per rilasciarlo durante le festività natalizie.

Questa invece la dichiarazione di Staten:

Questo è assolutamente corretto. Siamo impegnati al 100% a rilasciare durante le festività sia la campagna che la nostra prima stagione di multiplayer free to play. Dobbiamo solo sistemare un paio di dettagli in più, ma annunceremo molto presto la data di uscita effettiva.

Per quanto riguarda la campagna di Halo Infinite, alcuni dei suoi dettagli sono stati recentemente rivelati grazie a un leak presente nella versione beta del titolo. Per quanto riguarda invece il multiplayer, non ci sono ancora certezze rispetto all’inclusione della modalità battle royale, anche se pare probabile che questa, anche se prevista per il futuro, non sia presente nel gioco al momento del suo lancio.

