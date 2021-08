Call of Duty: Vanguard, il reveal del primo gameplay arriverà alla Gamescom!

Rivelata la data del primo reveal del gameplay di Call of Duty: Vanguard, a confermare tutto ci ha pensato Geoff Kighley. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Dopo la conferma della data d’uscita tramite l’evento in game, su Warzone, con il reveal ufficiale del nuovo titolo, e dopo le indicazioni sul peso in GB che Call of Duty: Vanguard occuperà, è appena arrivata anche la notizia sulla data del reveal del primo gameplay del nuovo capitolo della saga sparatutto targata Activision. A dare la notizia ci ha pensato, tramite il proprio account Twitter, il buon Geoff Kighley.

Call of Duty: Vanguard, ecco quando sarà mostrato il primo gameplay al Gamescom!

L’attesa, la curiosità e l’hype sono decisamente ingombranti per quel che riguarda il nuovo Call of Duty: Vanguard, di cui avremo la possibilità di assistere al primo reveal del primo gameplay il 25 agosto 2021, durante la Gamescom 2021. A confermare tutto ciò ci ha pensato il solito Geoff Kighley tramite il suo attivissimo e sempre prezioso account Twitter, con cui conferma anche la presenza di alcuni sviluppatori direttamente da Sledgehammer Games. Pochi giorni, dunque, ci separano da questo importante evento. Ecco, intanto, il cinguettio ufficiale con cui Geoff Kighley ha annunciato e confermato il tutto:

Don't miss the world premiere first playthrough of a level from @callofduty #Vanguard during @gamescom Opening Night Live, with special guests Laura Bailey (@LauraBaileyVO) and @SHGames Wednesday, August 25 at 11 am PT / 2 pm ET / 7 pm BST / 8 pm CESThttps://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/2VhHj0goFa — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 19, 2021

Come già detto precedentemente c’è davvero tanta attesa e tanta curiosità di scoprire quali saranno le novità presenti in questo nuovo capitolo della serie di Call of Duty. Si attendono novità in merito al supporto legato alla modalità free to play battle royale, Warzone, e novità in merito a quelle che saranno le nuove modalità multiplayer. CoD, però, non è solo multiplayer ed in molti attendono aggiornamenti e notizie anche in merito alla nuova campagna single player. Di carne al fuoco, insomma, ce n’è davvero tanta, non ci resta che attendere pochi giorni.

