Wilk Elektronik e il suo marchio GOODRAM introducono un drive SSD portatile, si chiama HX100 e vanta memorie NAND Flash TLC

L’SSD HX100 è il secondo SSD esterno di GOODRAM, che segue le orme del precedente modello HL100. Il nuovo HX100 offre prestazioni e velocità ancora migliori racchiuse in un alloggiamento ergonomico. L’unità è dotata di tecnologia NAND Flash TLC e fornisce una comoda memorizzazione e trasferimento dei dati. Il dispositivo, che supporta lo standard USB 3.2 gen. 2, servirà idealmente come memoria esterna aggiuntiva per console, laptop e computer.

Ecco l’SSD HX100: la soluzione Mini di Goodram

SSD HX100 offre velocità di lettura e scrittura fino a 950 MB/s e 900 MB/s rispettivamente. L’unità è disponibile in capacità di: 256GB, 512GB e 1TB, quindi sarà perfetto sia per scopi personali che aziendali. L’unità dovrebbe essere conveniente soprattutto per quei proprietari di console che hanno bisogno di un modo semplice per aumentare lo spazio di archiviazione per i loro giochi preferiti, ma non hanno intenzione di sostituire il loro dispositivo con una console di nuova generazione

Il nuovo drive portatile HX100 nell’offerta di Goodram è una risposta alla domanda e alle aspettative in costante crescita dei clienti per quanto riguarda gli SSD. Una domanda che si sta evolvendo insieme alla crescente mobilità dei consumatori. L’SSD portatile è certamente una soluzione più versatile rispetto alle chiavette USB, anche solo per le capacità offerte o le velocità di lettura e scrittura

Afferma Wiesław Wilk, proprietario di GOODRAM.

Il drive HX100 è un dispositivo compatto per molteplici applicazioni. È ideale per memorizzare e trasferire dati da un computer portatile, un computer o anche una console. Grazie alle dimensioni simili a quelle di una carta di credito, è possibile portarlo praticamente ovunque. L’alloggiamento in alluminio di alta qualità e resistente agli urti garantisce la sicurezza del materiale memorizzato. La forma ergonomica e il design classico dell’alloggiamento soddisfano le aspettative degli utenti, che apprezzano non solo la funzionalità ma anche l’aspetto del dispositivo.

Il produttore fornisce una garanzia di 3 anni per HX100 (limitata dal TBW) e supporto tecnico gratuito. Il limite TBW per le capacità di 256GB, 512GB e 1TB è rispettivamente di 170TB, 330TB e 660TB. Tutte le unità GOODRAM e IRDM sono sottoposte a test di qualità a più stadi presso il centro di test del produttore. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.