Xbox Games Showcase: annunciato Into the Pit con un trailer!

Dal palco dell’Xbox Games Showcase è stato mostrato anche un nuovo shooter roguelike chiamato Into The Pit, di cui è stato mostrato anche un velocissimo e coloratissimo trailer

Terminato l’E3 2021, passato lo State of Play di Sony di luglio e passato anche il QuakeCon 2021, l’estate volge al termine con l’arrivo della Gamescom 2021, la cui Opening Night andrà in diretta domani sera alle 20. Il main event è stato però anticipato da una conferenza di casa Microsoft, un Xbox Games Showcase per l’esattezza, che sta andando in diretta proprio ora e che potete seguire anche voi dal player ufficiale del canale YouTube di Xbox. Tante sono le novità in arrivo, in particolare di titoli già annunciati, e stiamo ovviamente tutti aspettando la data d’uscita ufficiale di Halo Infinite. C’è stato però anche spazio per alcuni titoli non annunciati, come ad esempio Into the Pit.

Into the Pit è un action shooter in prima persona con elementi roguelike di cui è anche stato mostrato un trailer, che trovate proprio qua sotto a metà articolo. Dal filmato di presentazione abbiamo potuto notare, innanzitutto, una discreta dose d’azione adrenalinica, veloce e d’intrattenimento, oltre che a una gran quantità di effetti speciali a schermo che ci hanno dapprima spaesati, successivamente solo affascinati. Da grandi amanti dei roguelike (qualcuno qui si sta facendo rubare la vita da Hades), siamo davvero curiosi di scoprirne di più.

Di Into the Pit abbiamo già una data d’uscita, fissata per il prossimo 19 ottobre, e sappiamo anche già che sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati ad Xbox Game Pass sin dal Day One. Un’altra aggiunta di pregio, seppur minore, all’enorme catalogo dell’offerta in abbonamento di Microsoft, che si va via via sempre più espandendo.

Avete visto il trailer di Into the Pit direttamente dal palco dell'Xbox Games Showcase? Che cosa ne pensate?