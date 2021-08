Xbox Games Showcase: novità per Microsoft Flight Simulator!

Dal palco dell’Xbox Games Showcase sono giunte molte novità a tema Microsoft Flight Simulator: il nuovo World Update 6 promette grandi cose, scopriamo insieme i contenuti che verranno aggiunti

Finito l’E3 2021, passato lo State of Play di Sony e il QuakeCon 2021, la Gamescom 2021 è in procinto di iniziare, per la precisione con la Opening Night che si terrà domani sera, 25 agosto, alle 20. L’ultima delle grandi conferenze di quest’estate ricca di eventi è preceduta da uno dei classici Xbox Games Showcase di casa Microsoft, che promette grandi novità per i titoli già annunciati e alcune new entry. Sono stati già mostrati Dying Light 2 e Into the Pit, ora è tempo di tornare a volare. Microsoft Flight Simulator si aggiornerà con un grosso update, chiamato World Update 6, che sarà disponibile gratuitamente a partire dal 7 settembre su PC e piattaforme Xbox.

Il nuovo update andrà ad aggiungere tantissime novità, a partire da un miglioramento generale dell’estetica di Germania, Austra e Svizzera oltre che all’aggiunta di nuovi punti di interesse. Fra questi troviamo Basel per quel che riguarda la Svizzera, Graz e Vienna per l’Austria e invece Lubeck, Stuttgart, Klagenfurt e il St. Gallen Airports sono stati migliorati. Il gioco è originariamente uscito su PC, per poi arrivare, con un ottimo porting, su Xbox Series X anche tramite Game Pass. I World Updates sono parte integrante dello sviluppo del gioco, sono completamente gratuiti e sono aggiornamenti piuttosto corposi. Il World Update 6 sarebbe originariamente dovuto uscire il 24 agosto, ma Xbox Game Studios e Asobo Studios hanno recentemente deciso di rimandarlo al 7 settembre.

Microsoft ha anche annunciato una modalità standalone per Flight Simulator, un multiplayer competitivo per 8 giocatori che sarà disponibile a partire da questo autunno. I giocatori potranno prendere il comando di aerei da caccia della Seconda Guerra Mondiale. Ulteriori dettagli saranno svelati durante lo stream ufficiale del gioco nel corso della Gamescom 2021.

Queste erano le novità per Microsoft Flight Simulator derivanti dalla Xbox Games Showcase che sta andando in onda proprio in questi momenti. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!