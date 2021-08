Xbox Games Showcase: annunciato Stray Blade con un trailer

Sul palco dell’Xbox Games Showcase è stato annunciato, con tanto di trailer a corredo, Stray Blade, un nuovo soulslike pubblicato da 505 Games in arrivo su PS5, Xbox Series X | S e PC

Tante sono state le novità giunte dal palco dell’Xbox Games Showcase di casa Microsoft, anche se effettivamente quella che ci aspettavamo di più, ossia la data d’uscita di Halo Infinite, è incredibilmente mancata. Playground Games ha mostrato cover art, controller in edizione limitata e altri otto minuti di gameplay di Forza Horizon 5, Asobo Studio ha annunciato il prossimo grande aggiornamento di Microsoft Flight Simulator, Dying Light 2 è tornato a mostrarsi e molto altro ancora. Trovate la nostra copertura completa cliccando sul link del tag dell’evento.

C’è anche però stato spazio per qualche nuovo annuncio, come l’interessante Into the Pit, uno shooter roguelike in prima persona, e per l’appunto Stray Blade. Pubblicato da 505 Games e sviluppato dai ragazzi di Point Blank, il titolo è un action RPG in arrivo nel 2022 su PS5, Xbox Series X | S e PC. Il gioco è in realtà un souls-like, o perlomeno ne mostra alcuni elementi, e narrerà la storia di un avventuriero nel suo viaggio nella Valle Perduta di Acrea. Vi lasciamo al trailer di annuncio proprio qua sotto.

Il sistema di combattimento di Stray Blade unirà strategia, specialmente nella capacità richiesta al giocatore di anticipare gli attacchi nemici, alla velocità di reazione degli attacchi con la lama. Aggiungete bossfight gigantesche contro gli Dei che governano le terre del gioco, un mondo in evoluzione e una narrativa parzialmente silenziosa ed ecco che avrete confezionato il perfetto soulslike. Speriamo non sia così “nella media” come sembrerebbe mostrarsi.

