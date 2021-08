Xbox Games Showcase: un nuovo trailer per Forza Horizon 5

Vediamo insieme tutte le novità e il nuovo trailer rilasciato in occasione dell’evento Xbox Games Showcase su Forza Horizon 5, il prossimo titolo di simulazione automobilistica di casa Microsoft

Nel corso dell’ultimo E3 2021, Forza Horizon 5 si è mostrato con un fantastico trailer che ha messo in mostra tutti i muscoli possibili e ne ha anche svelato la data d’uscita ufficiale. Come da politica di Microsoft, inoltre, gli abbonati ad Xbox Game Pass potranno giocarci in modo completamente gratuito sin dal Day One. Il quinto capitolo di una delle serie automobilistiche più apprezzate dai fan del genere sembra spingere molto sulla tecnicità, cercando di sfruttare al meglio le tecnologie messe a disposizione dalla next-gen, ray-tracing compreso, e pompando i requisiti della versione PC verso vette incredibili.

Dal palco dell’Xbox Game Showcase, che si sta tenendo proprio in questo momento, giungono alcune novità targate il prossimo capitolo della famigerata serie di simulazione automobilistica. Innanzitutto, Playground Games ha mostrato il controller in edizione limitata a tema Forza Horizon 5, molto colorato ed eccentrico, a tratti quasi pacchiano. Il controller sarà disponibile dal day one del gioco, fissato per il 9 novembre prossimo, ed è già possibile preordinarlo tramite i canali ufficiali di Microsoft. Il trailer di presentazione del controller lo trovate qua sopra, ma i ragazzi di Playground Games avevano in serbo per noi anche altre interessanti novità.

Mostrata anche la cover art di Forza Horizon 5, sempre tramite un teaser trailer che potete trovare qua sotto. A metà articolo, invece, trovate un gameplay trailer che Playground Games ha rilasciato di ben otto minuti totali, pieni di azione adrenalinica in pieno stile Forza Horizon, con macchine che fuoriescono da aerei in corsa, ambientazioni curatissime e modelli poligonali delle macchine spettacolari. Insomma, non vediamo l’ora di poterci finalmente mettere mano a novembre, che sarà un mese discretamente impegnativo (come ogni anno, d’altronde).

Ed ecco qui tutte le novità e il nuovo trailer di Forza Horizon 5 provenienti dal palco dell’Xbox Game Showcase. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!