Xbox Games Showcase: il Cloud Gaming arriva su console!

Dal palco dell’Xbox Games Showcase è giunta una notizia alquanto interessante per tutti gli abbonati al Game Pass: il Cloud Gaming di Microsoft arriverà anche su console

Il mercato del cloud gaming vedrà, col proseguire degli anni, una maggiore fioritura con il miglioramento delle reti internet su tutto il territorio nazionale e internazionale. Se in Italia, bisogna ammetterlo, la disparità di prestazioni è limitante per il diffondersi di queste tecnologie, in territori più avanzati come l’America o altri paesi europei il gioco in streaming è ormai già una realtà, sebbene non apprezzata poi da tanti. Un servizio come Google Stadia, ad esempio, che oltre all’abbonamento prevedeva l’acquisto di ogni singolo titolo a prezzo pieno è caduto nel giro di poco. Uno che invece sembra stia fiorendo, nonostante la limitatezza delle tecnologie, è il progetto xCloud di Microsoft.

Da un po’ di tempo a questa parte, tutti gli abbonati all’Xbox Game Pass Ultimate hanno potuto sperimentare l’esperienza di cloud gaming di casa Microsoft su PC e piattaforme mobile. Dal palco dell’Xbox Games Showcase che si è da poco concluso, giungono interessanti notizie in merito. Sembra infatti che, nel periodo delle prossime vacanze natalizie, l’esperienza cloud arriverà anche su tutte le console di casa Microsoft, a partire da Xbox One fino a Xbox Series X | S.

Xbox Games Showcase: il cloud gaming di Microsoft arriva anche su console durante le vacanze di Natale 2021!

Questo vuol dire che i possessori di Xbox One potranno utilizzare i software di nona generazione con una realtà tecnica di 1080p/60fps anche su un hardware limitato come quello della scorsa generazione. Chi invece già possiede Xbox Series X | S, potrà sfruttare la comodità di non dover in alcun modo aspettare per i download del caso, e buttarsi direttamente nei videogiochi. Ovviamente, non tutti i titoli saranno disponibile tramite cloud gaming e le varie performance dipenderanno dalle connessioni internet di ciascuno.

Insomma, l’Xbox Games Showcase ci ha fatto una gran sorpresa in merito al cloud gaming di Microsoft, che dalle prossime vacanze di Natale sarà disponibile anche sulle console della casa di Redmond. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!