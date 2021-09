In questa breve guida, vogliamo illustrarvi come rimuovere le dotazioni (o costumi, o come volete chiamarli) in Tales of Arise: una volta indossate sembra impossibile rimuoverle!

Tales of Arise è sugli scaffali ormai da quasi una settimana, e molti di voi saranno già nelle fasi avanzate di gioco. Il titolo ha riscosso un ottimo successo per gli standard di una serie che, nonostante sia decisamente fra le più famose in ambito JRPG in occidente, rimane comunque un qualcosa di maggiormente relegato alla nicchia e sicuramente non un prodotto di massa. L'ottimo compromesso raggiunto da Bandai Namco, che ha saputo rinnovare il franchise senza snaturarne i tratti essenziali, ha dato i suoi frutti e Tales of Arise è piaciuto praticamente a tutti.

Prima di iniziare

Prima di iniziare questa guida sul come rimuovere le dotazioni o i costumi in Tales of Arise, vi ricordiamo che qui su tuttoteK trovate già una discreta lista di guide a tema. Partendo dalla lista trofei completa, utile se vorrete raggiungere il 100% e completarlo in ogni suo aspetto, vi abbiamo anche già parlato di come utilizzare al meglio i due protagonisti del gioco, Alphen e Shionne, e abbiamo demarcato una guida anche ai vari livelli di difficoltà selezionabili, nonché una piuttosto basilare sul come salvare nel gioco. Detto questo: iniziamo. Parliamo di costumi. O dotazioni. O come volete voi.

Dotazioni, Costumi, Accessori – Tales of Arise: come rimuovere dotazioni e costumi

Questa vi potrà sembrare una guida piuttosto inutile, bisogna ammetterlo, ma se cambiare costume in Tales of Arise è piuttosto semplice ed immediato, lo stesso non vale per la loro rimozione. Andiamo per gradi, innanzitutto nel corso del gioco sbloccherete una lunga lista di accessori cosmetici e costumi da poter applicare ai vostri protagonisti, per personalizzarne l’aspetto nel corso dell’avventura. Sebbene molti di questi siano ottenibili esclusivamente tramite DLC (e quindi a pagamento!), molti altri li potrete ottenere dopo aver soddisfatto determinate condizioni. Inizierete ad esempio a sbloccare simpatici accessori (occhiali da sole swag) già da quando troverete i primi Gufi.

Per cambiare l’aspetto del vostro personaggio, vi basterà aprire il menu principale e selezionare il sottomenu Dotazioni. Qui potrete selezionare uno stile di capelli, un costume, due accessori extra e una skin per l’arma. Fate ben attenzione: queste modifiche saranno esclusivamente estetiche, mentre potrete modificare la parametria dei vostri personaggi soltanto cambiando ed evolvendo equipaggiamenti ed accessori base.

Come rimuoverli? – Tales of Arise: come rimuovere dotazioni e costumi

Quindi, come diamine si rimuovono le dotazioni? Dallo stesso sottomenu di cui sopra, ovviamente. Dobbiamo specificare però che se vorrete rimuovere lo stile di capelli o il costume, non potrete farlo e dovrete necessariamente selezionare un’altra opzione fra quelle già sbloccate. Per rimuovere invece gli accessori extra o la skin dell’arma, vi basterà collocare il cursore sull’oggetto da rimuovere e premere il tasto X se giocate con il controller Xbox, QUADRATO se giocate con quello PlayStation o DELETE se giocate con mouse e tastiera. Niente di più facile, è vero, ma se non si presta attenzione alla barra posta in basso nello schermo è difficile notare questa opzione.

Infine, per quel che riguarda gli accessori extra, differentemente da quel che succede per i costumi o le skin, è possibile anche modificarne il colore. Dopo aver selezionato l’accessorio che volete utilizzare, vi basterà premere il tasto Y sul controller Xbox, TRIANGOLO su quello PlayStation o il tasto G della vostra tastiera per visualizzare le differenti opzioni di colorazione. Non sono poi così tante, è vero, ma aumentano comunque le possibilità di personalizzazione del vostro Alphen, che potrà sfilare per tutta Dahna con dei favolosi occhiali da sole con shader viola. Fenomenale.

