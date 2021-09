Logitech G435 Lightspeed: ecco le nuove cuffie da gaming

Anche Logitech si fa avanti con le nuove Logitech G435 Lightspeed, le nuove cuffie da gaming ultraleggere. Scopriamo insieme questo headset

Dopo Razer che ha annunciato il nuovo Razer Basilisk V3 e il nuovo Razer Wolverine V2 Chroma, anche Logitech G, brand di Logitech e leader nelle tecnologie per accessori da gaming, torna a far parlare di sé con un nuovo prodotto. Stiamo parlando appunto delle nuove cuffie wireless da gaming Logitech G435 Lightspeed, pensate appositamente per l’attuale generazione di gamer. Andiamo a vederle più da vicino e scopriamone tutte le qualità.

Ecco le nuovissime Logitech G435 Lightspeed

Con un peso di soli 165 grammi, queste cuffie sono così confortevoli e leggere da poter essere indossate tutto il giorno. Le G435 si adattano a ogni persona, ma il loro design è stato pensato per teste di media e piccola dimensione. Sulle cuffie è presente anche un limitatore di volume opzionale per aumentare o diminuire il volume direttamente dal padiglione. Per gli amici ambientalisti questa sarà la periferica migliore del mondo.

Sono infatti le cuffie da gaming wireless più sostenibili realizzate a oggi da Logitech G. Certificate CarbonNeutral, Logitech finanzierà per ogni acquisto delle compensazioni di carbonio certificate di alta qualità, per ridurre a zero l’impatto di carbonio del prodotto. Le parti in plastica sono realizzate con almeno il 22% di plastica riciclata post-utilizzo e la carta del packaging proviene da foreste certificate FSCTM. Scegliendo queste cuffie da gaming supporterete quindi la responsabile gestione delle foreste mondiali.

La combo Lightspeed 2.4GHz wireless e Bluetooth offre la libertà di connettere le G435 a PC, PlayStation o dispositivi mobile. Il wireless Lightspeed si connette a PC o PlayStation tramite adattatore USB-A 2.4 GHz e offre tutte le performance amate dai gamer. Il Bluetooth invece permette di collegare le cuffie ai dispositivi mobile per giocare in mobilità o ascoltare musica. I driver da 40 mm offrono un suono ricco e immersivo, mentre i due microfoni beamforming eliminano la necessità di un asta per microfono. Questi riducono inoltre il rumore di sottofondo e amplificano la voce, dando l’impressione di essere nella stessa stanza dei vostri amici.

Le G435 sono disponibili in tre colorazioni: Nero & Giallo Neon, Blu & Rosso Lampone e Bianco & Lilla. Queste potranno essere acquistate sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 79,99 €. Voi cosa ne pensate di queste cuffie? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news dall’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!