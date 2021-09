In questa breve e forse prevedibile guida vi spiegheremo come salvare in Tales of Arise: ecco come potete mettere al sicuro i vostri progressi nel mondo di Dahna, mentre accompagnate Alphen e Shionne

Tales of Arise è disponibile ormai da quasi una settimana, per la precisione dal 10 settembre, e molti di voi saranno già nelle fasi avanzate di gioco. Noi, dal canto nostro, vi abbiamo dato le nostre opinioni approfondite in una prolissa recensione, che potete trovare cliccando qui. L’avventura di Alphen e Shionne, però, è abbastanza profonda da meritare un approfondimento maggiore, specialmente dal punto di vista di alcune meccaniche di gameplay che potrebbero essere oscure ai meno avvezzi al genere. Insomma, nel corso del tempo vi porteremo una lista di guide utili a migliorare il vostro primo impatto col titolo di Bandai Namco e che riescano ad agevolare le diverse decine di ore che passerete all’interno del mondo di Dahna.

Prima di iniziare

How to save (a life) – Tales of Arise: come salvare i vostri progressi nel gioco

Partiamo dal presupposto che, sebbene in tanti esponenti del genere dei giochi di ruolo giapponese, specialmente quelli di vecchio stampo, sia una pratica ben consolidata, in Tales of Arise non troverete i classici “punti di salvataggio”. Niente sfere, niente macchine da scrivere, niente strambi NPC o animali di dubbia natura sparsi in giro per le mappe insomma. Troverete indubbiamente le classiche Locande e i Falò per ripristinare i vostri punti vita, i CP e magari cucinare qualcosa per rifocillare il party. Troverete i fabbri per la creazione delle armi e gli artigiani per quella degli accessori, troverete anche dei deliziosi Gufi grassi sparsi nelle varie mappe di gioco, ma nessun punto di salvataggio. E allora come si salva in Tales of Arise?

E c’è pure l’autosave! – Tales of Arise: come salvare i vostri progressi nel gioco

Niente di più semplice, in realtà. Vi basterà aprire il menu principale premendo il tasto Opzioni sul controller Xbox o il touchpad su quello PlayStation, selezionare la sezione Sistema e lì troverete l’opzione di Salvataggio. Potrete salvare il gioco praticamente ovunque, basta che non siate nel bel mezzo di uno scontro contro i nemici base o contro boss e mini-boss. Potrete anche salvare all’interno dei dungeon o nelle città, senza alcuna restrizione. Un modo come un altro per avvicinarsi ai titoli più di massa e che, sinceramente, abbiamo anche apprezzato. Da segnalare inoltre anche il fatto che in Tales of Arise è disponibile una funzione di auto-save, che aiuterà molto se per puro caso la console dovesse spegnersi senza preavviso. In quel caso, ricordatevi di selezionare l’ultimo autosalvataggio, piuttosto che continuare dal vostro salvataggio manuale.

Buon divertimento!

Nient'altro da dire sul come salvare in Tales of Arise, niente di troppo complicato. Che cosa ne pensate del titolo di Bandai Namco? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!