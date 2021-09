Tales of Arise: come usare Shionne al meglio

In questa guida vi spiegheremo come usare al meglio Shionne, la bella e letale fuciliera del nuovissimo Tales of Arise

Tales of Arise è l’ultimo capitolo disponibile della nota serie di action JRPG sviluppati e pubblicati da Bandai Namco. Il titolo è disponibile da pochissime ore, ma nonostante ciò tantissimi fan hanno già avuto il tempo di iniziare a giocarlo.

Alcuni giocatori preferiscono godersi con calma l’esperienza di gioco e migliorare gradualmente le proprie abilità, ma altri invece preferiscono diventare abili al più presto possibile. Per aiutare questa tipologia di videogiocatori di Tales of Arise abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi spiegheremo come usare al meglio Shionne.

Le migliori arti per Shionne

Prima di iniziare a parlare di come usare effettivamente Shionne, vogliamo suggerirvi alcune delle migliori arti di Tales of Arise da equipaggiarle. Queste tecniche infatti saranno fondamentali per riuscire a tirare fuori il massimo da questa feroce combattente.

Innanzitutto vi suggeriamo di equipaggiarle l’arte Tornado di Ghiaccio. Questo potere richiede qualche secondo di attesa prima di poter essere utilizzata, ma riesce a compensare grazie alla sua estrema utilità. Il tornado infatti non solo infliggerà gravi danni ai nemici, ma li renderà anche estremamente vulnerabili alle combo degli altri membri della vostra squadra. Questa abilità sarà in grado di semplificare davvero molto gli scontri, ricordate solamente di non utilizzarla contro avversari resistenti al ghiaccio.

Un’altra arte molto utile è quella delle bombe. Questa abilità vi permetterà di lanciare degli esplosivi controllati a distanza (che possono essere anche potenziati tenendo premuto il tasto di lancio) capaci di infliggere danni in una piccola area. Le esplosioni di queste granate non sono molto potenti, ma sono ottime per gestire piccoli gruppi di nemici.

Adesso invece è il momento di passare alle arti di supporto. Nello specifico noi vi consigliamo caldamente di equipaggiare primo soccorso, dato che questa abilità vi permetterà di riprendervi facilmente in caso la vostra squadra dovesse trovarsi in difficoltà. In più, se credete sia necessario, potete equipaggiarle anche Resurrezione. Questa tecnica permette di rimettere in piedi i compagni senza vita, ma purtroppo riduce davvero molto la capacità offensiva di Shionne.

Padroneggiare gli attacchi boost – Tales of Arise: come usare Shionne al meglio

Gli attacchi boost sono una particolare tipologia di attacchi in grado di infliggere ingenti danni ai nemici e per superare gli scontri più complessi è importante saperli utilizzare al meglio. Parlando di Shionne, il suo attacco boost consiste in una raffica di laser blu in grado di devastare il nemico che avete agganciato. Questa mossa non si limiterà a fare tantissimi danni, ma vi permetterà di rompere la difesa nemica molto facilmente.

Gli attacchi boost però non possono essere attivati in qualsiasi momento e richiedono un po’ di preparazione. Per utilizzarli infatti dovrete prima mandare a segno degli altri tipi di attacchi. Utilizzando Shionne, il modo migliore per attivare un attacco boost è quello di ingaggiare il nemico con una veloce combo e poi finire facendo detonare uno dei vostri esplosivi. In questo modo dovreste essere in grado di attivare in un attimo l’attacco boost, infliggendo con facilità enormi danni anche ai nemici più ostici.

Il posizionamento è la chiave – Tales of Arise: come usare Shionne al meglio

Il posizionamento è un aspetto davvero molto importante in Tales of Arise ed è fondamentale per usare al meglio un personaggio come Shionne. Infatti, per sfruttare correttamente le abilità di questa fuciliera, è importante cercare di stare sempre il più lontano possibile dai nemici. In questo modo avrete la possibilità di danneggiare gli avversari senza correre il rischio di subire danni. Inoltre Shionne è specializzata nel distruggere i punti deboli dei boss e dalla distanza riuscirete a colpirli con più facilita. Come se non bastasse poi salendo di livello sarete in grado di sbloccare un gran numero di arti non elementali perfette per infliggere danni terrificanti dalla distanza.

Carichi e pronti

Qui si conclude la nostra guida di Tales of Arise su come usare Shionne. Ora non vi resta altro da fare che avviare il gioco e mettere subito in pratica i nostri suggerimenti. Inoltre, se volete saperne di più sul gioco, vi consigliamo di dare un’occhiata anche alla nostra guida dedicata ai livelli di difficoltà.

Tales of Arise è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.