Tales of Arise: guida a come usare Alphen

In questa guida di Tales of Arise vi spiegheremo il modo migliore di come usare il protagonista Alphen

Tales of Arise è appena uscito ed è già il gioco del momento. Il nuovo JRPG di Bandai Namco è il nuovo capitolo della longeva serie dei Tales of che ormai da tempo non vedeva l’uscita di un nuovo titolo. Tales of Arise ha saputo conquistare il pubblico e la critica con un rinnovato comparto tecnico e un combat system all’avanguardia, veloce e pieno di combo spettacolari. Proprio il combat system è uno degli elementi su cui soffermarsi un attimo. In questa guida vogliamo darvi alcuni consigli su come usare Alphen, il protagonista di Tales of Arise. Nonostante i giocatori possano cambiare personaggio utilizzato, tra i sei presenti, in qualsiasi momento, Alphen è uno dei più forti e interessanti, oltre che uno dei più classici dato che è il tipico spadaccino votato all’attacco. Scopriamo dunque alcuni trucchi per usarlo al meglio.

Attacchi e Arti

Gli attacchi base di Alphen sono dei semplici, ma efficaci fendenti che serviranno a prolungare le combo e a legare tra loro alcune Arti. Le Arti sono gli attacchi speciali dei personaggi e si possono impostare di base tre Arti a terra e tre in aria. Non tutte le arti si legano perfettamente tra loro, dunque servirà sperimentare in combattimento per capire quali sono le migliori da utilizzare in una combo. A questo proposito gli attacchi base sono fondamentali per creare combo sempre più spettacolari e dannose.

Come usare al meglio gli attacchi base di Alphen in Tales of Arise? Semplice, gli attacchi di base si possono estendere potenziando l’apposita skill nel menu, così da aggiungere nuovi colpi alla sequenza. Le Arti invece sono fondamentali specialmente per riuscire a creare combo aree. Alcuni di questi attacchi speciali sono in grado infatti di lanciare in aria i nemici minori o di conseguenza Alphen li seguirà per continuare gli attacchi in volo. Il segreto di una combo perfetta è dunque quello di iniziare a terra con qualche attacco base seguito da quante più Arti si riesce a concatenare finendo con un’arte che faccia rimbalzare in aria il nemico e poi seguirlo con attacchi base e Arti aeree. Alcuni nemici, come i boss ad esempio, non possono essere lanciati in aria, ma Alphen salterà comunque e potrà continuare lo stesso la combo.

La Spada Fiammeggiante – Tales of Arise come usare Alphen

Alphen è dotato di un’arma speciale chiamata Spada Fiammeggiante, un’arma infuocata che si sbloccherà dopo essere andati avanti nella storia. Quest’arma, oltre che per l’importanza nella trama, è fondamentale anche in combattimento. Alphen può infatti usare questa spada ricoperta da fiamme per attacchi come il Boost Attack di cui parleremo dopo e altri colpi infuocati tra i più potenti di tutto Tales of Arise. Nonostante la potenza dell’arma c’è un costo piuttosto alto per usarla.

Ogni attacco in cui useremo la Spada Fiammeggiante sottrarrà punti vita ad Alphen, rendendolo molto più vulnerabili ad eventuali KO. Solitamente gli attacchi della Spada Fiammeggiante vengono usati dopo una specifica Arte come seguito a quell’attacco. Questi possono essere usati fino a quando Alphen non rimane con 1 punto vita, dopodiché non sarà più possibile adoperarle finché non si recupererà un po’ di salute. Il trucco è dunque quello di non esagerare e di utilizzare questi potenti attacchi quando si è sicuri di avere un buon quantitativo di Punti Cura e soprattutto contro nemici particolarmente ostici.

La difesa e il Boost Attack – Tales of Arise come usare Alphen

Una delle prime cose da imparare a padroneggiare in Tales of Arise, è sapere come schivare, e questo non vale solo per Alphen, ma per tutti i personaggi. Una difesa perfetta fatta poco prima di essere colpiti non solo permette di evitare i danni avversari, ma permette anche di contrattaccare. Alphen in particolar modo ha una finestra di contrattacco maggiore di altri personaggi e con lui è fondamentale schivare il più possibile così da subire pochi danni e usare maggiormente la Spada Fiammeggiante.

Alphen ha anche un Boost Attack attivando il suo comando direzionale che gli permette di potenziare i suoi attacchi al costo di un po’ di salute. Nonostante la perdita di punti vita, quest’attacco è uno dei più utili del gioco dato che consente di infliggere lo status di Break ai nemici, necessario per renderli più vulnerabili agli attacchi in generale, così da arrecare danni ingenti sfruttando al meglio anche il resto del party mentre il nemico è indifeso.

In conclusione

Finiscono qui i nostri consigli su come usare Alphen in Tales of Arise. Il protagonista del gioco è dotato di alcuni attacchi unici e molto potenti, che se usati nel modo giusto possono spazzare via anche i nemici più coriacei. La sua Spada Fiammeggiante è una risorsa utilissima, che però bisogna imparare a gestire bene, dato che esagerando nell’usarla potrebbe fare più danni che altro, ma sfruttandola nel momento del bisogno, specialmente con il Boost Attack, si rivelerà l’asso nella manica del personaggio. Se oltre ad Alphen volete imparare a utilizzare anche Shionne potete seguire la semplice guida al suo utilizzo, inoltre è già presente la lista dei trofei di Tales of Arise.

Diteci la vostra su Tales of Arise