In questa breve guida andremo a vedere la lista trofei completa di Tales of Arise, il nuovo capitolo della serie di Bandai Namco in uscita il prossimo 10 settembre

La serie dei Tales of è rimasta silente per diversi anni, se non consideriamo alcune rimasterizzazioni (come quella di Vesperia) e l’attesa di un nuovo capitolo si è fatta spasmodica nei fan di vecchia data. Tales of Arise è stato annunciato in pompa magna da una Bandai Namco volta a migliorare sensibilmente e modernizzare il titolo, senza snaturarne le basi e le fattezze originali. Siamo pronti a vivere una nuova entusiasmante avventura a partire dal prossimo 10 settembre, giorno d’uscita del titolo, dopo una lunga sequela di gameplay, dev diary e dettagli vari sul gioco che ci hanno dato una buona idea di quel che avremo fra le mani. Manca ormai pochissimo, è vero, e negli scorsi giorni è trapelata in rete anche la lista trofei del titolo. Quindi ci rivolgiamo a voi, trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Tales of Arise consta di 48 statuette totali, di cui 34 di bronzo, 11 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, in questi casi, vi ricordiamo che, nonostante le descrizioni dei trofei siano quelle ufficiali decise dagli sviluppatori, queste comunque potrebbero contenere spoiler di trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Tales of Arise. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Tales of Arise: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo con la prima parte dei trofei di bronzo:

Ambasciatore di libertà : Sconfiggi lord Balseph. Solleva il vessillo della libertà. La battaglia è appena iniziata;

: Sconfiggi lord Balseph. Solleva il vessillo della libertà. La battaglia è appena iniziata; Vittoria sulle tenebre: Sconfiggi lord Ganabelt, portando speranza al popolo di Cyslodia dopo secoli di angoscia;

Sconfiggi lord Ganabelt, portando speranza al popolo di Cyslodia dopo secoli di angoscia; Paladini della libertà : Recluta lord Dohalim nel gruppo. Con un simile alleato, la Disfida reale sarà presto un ricordo;

: Recluta lord Dohalim nel gruppo. Con un simile alleato, la Disfida reale sarà presto un ricordo; Fine della vendetta : Sconfiggi lord Almeidrea. Un giovane eroe l’ha salvata frapponendosi tra lei e una sua vittima;

: Sconfiggi lord Almeidrea. Un giovane eroe l’ha salvata frapponendosi tra lei e una sua vittima; Liberatore di Dahna : Sconfiggi lord Vholran. Dopo la caduta di tutti i lord, Dahna è finalmente un pianeta libero;

: Sconfiggi lord Vholran. Dopo la caduta di tutti i lord, Dahna è finalmente un pianeta libero; Invasione sventata : Ferma le luci del cuneo. I renani hanno saccheggiato Dahna fin troppo a lungo;

: Ferma le luci del cuneo. I renani hanno saccheggiato Dahna fin troppo a lungo; Cuori intrecciati : Forgia un legame inscindibile con Shionne, iniziando con il consumare il primo pasto insieme;

: Forgia un legame inscindibile con Shionne, iniziando con il consumare il primo pasto insieme; Onestà e magia : Forgia un legame inscindibile con Rinwell, aiutandola ad accettare il suo passato;

: Forgia un legame inscindibile con Rinwell, aiutandola ad accettare il suo passato; Fulgido esempio : Forgia un legame inscindibile con Law, dandogli un obiettivo fuori e dentro il campo di battaglia;

: Forgia un legame inscindibile con Law, dandogli un obiettivo fuori e dentro il campo di battaglia; Un umile sogno : Forgia un legame inscindibile con Kisara, ricordandole che a volte è giusto sognare;

: Forgia un legame inscindibile con Kisara, ricordandole che a volte è giusto sognare; Un bicchiere dopo l’altro : Forgia un legame inscindibile con Dohalim, bevendo fino allo stremo in compagnia di un ex lord;

: Forgia un legame inscindibile con Dohalim, bevendo fino allo stremo in compagnia di un ex lord; Il ritorno dei gufi : Trova e segnala tutti i gufi. In ogni caso, il posto di Hootle è al fianco di Rinwell;

: Trova e segnala tutti i gufi. In ogni caso, il posto di Hootle è al fianco di Rinwell; Scintilla ribelle : Completa la tua prima missione secondaria. Persino la minima scintilla può scatenare le fiamme;

: Completa la tua prima missione secondaria. Persino la minima scintilla può scatenare le fiamme; Talento della pesca : Cattura il tuo primo pesce. Non è solo un passatempo, ma un buon metodo per procurarsi il cibo;

: Cattura il tuo primo pesce. Non è solo un passatempo, ma un buon metodo per procurarsi il cibo; Cucina veloce : Cucina il tuo primo pasto. Quando si affrontano simili avversità, mai trascurare l’alimentazione;

: Cucina il tuo primo pasto. Quando si affrontano simili avversità, mai trascurare l’alimentazione; Armaiolo seriale : Crea 100 tipi di arma. Questo arsenale dimostra quanto siano diversi i loro punti di forza;

: Crea 100 tipi di arma. Questo arsenale dimostra quanto siano diversi i loro punti di forza; Orafo: Crea 30 accessori. La ricerca dell’equilibrio tra forma ed efficienza è una battaglia senza fine.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Tales of Arise: svelata la lista trofei completa!

Ed ecco qui, invece, la seconda metà dei trofei di bronzo:

L’importanza del nome : Apprendi la tua prima abilità titolo non DLC. Ovunque tu sia, quel nome sarà garanzia di rispetto;

: Apprendi la tua prima abilità titolo non DLC. Ovunque tu sia, quel nome sarà garanzia di rispetto; Raffica di schiaffi : Supera i 100 colpi con una combo. Ricorri all’aiuto dei compagni per impedire al nemico di reagire;

: Supera i 100 colpi con una combo. Ricorri all’aiuto dei compagni per impedire al nemico di reagire; Colpo da maestro : Infliggi 10000 o più danni con un colpo solo. Usa la tua forza per scatenare un attacco letale;

: Infliggi 10000 o più danni con un colpo solo. Usa la tua forza per scatenare un attacco letale; Contrattacco vincente : Esegui 100 Contrattacchi affilati. Costringi gli avversari a temere la tua terribile vendetta;

: Esegui 100 Contrattacchi affilati. Costringi gli avversari a temere la tua terribile vendetta; Vita da ricchi : Spendi 400000 gald. Questo gruppo non si fa scrupoli ad acquistare il superfluo;

: Spendi 400000 gald. Questo gruppo non si fa scrupoli ad acquistare il superfluo; Enciclopedia degli zeugle : Incontra 120 diverse tipologie di nemico non DLC. Studiali bene per coglierne i punti deboli;

: Incontra 120 diverse tipologie di nemico non DLC. Studiali bene per coglierne i punti deboli; Fiamma inestinguibile : Sconfiggi Efreet Malum. Un tempo era una scintilla, oggi ha incenerito il gigante delle fiamme;

: Sconfiggi Efreet Malum. Un tempo era una scintilla, oggi ha incenerito il gigante delle fiamme; Fiore notturno : Sconfiggi Meneiys. Se solo ci fosse stato più tempo per ammirare il fiore fantasma…

: Sconfiggi Meneiys. Se solo ci fosse stato più tempo per ammirare il fiore fantasma… Continente sismico : Sconfiggi Minigigante. La sua mole era talmente imponente da annichilire persino le rovine;

: Sconfiggi Minigigante. La sua mole era talmente imponente da annichilire persino le rovine; Ciclone fuori controllo : Sconfiggi Sylph Procella. Solcare i cieli sul suo dorso è stata un’esperienza indimenticabile;

: Sconfiggi Sylph Procella. Solcare i cieli sul suo dorso è stata un’esperienza indimenticabile; Corrente furiosa : Sconfiggi Luo Undine. Neppure la sua stazza ha potuto salvarlo dalla furia del gruppo;

: Sconfiggi Luo Undine. Neppure la sua stazza ha potuto salvarlo dalla furia del gruppo; Caccia grossa : Sconfiggi 20 giganti. Nessun avventuriero può resistere alla tentazione di sfidarli;

: Sconfiggi 20 giganti. Nessun avventuriero può resistere alla tentazione di sfidarli; Avanguardia d’élite : Completa le battaglie di livello Supremo del centro d’addestramento. Quando il gruppo è superbo…

: Completa le battaglie di livello Supremo del centro d’addestramento. Quando il gruppo è superbo… Dilettante : Ottieni il tuo primo manufatto non DLC. La sua forma bizzarra non smette mai di affascinarti;

: Ottieni il tuo primo manufatto non DLC. La sua forma bizzarra non smette mai di affascinarti; Contadino apprendista : Completa il tuo primo raccolto al ranch. Ogni creatura viene allevata con amore e rispetto;

: Completa il tuo primo raccolto al ranch. Ogni creatura viene allevata con amore e rispetto; Appassionato di gufi : Trova e segnala 13 gufi. I boschi si stanno ripopolando;

: Trova e segnala 13 gufi. I boschi si stanno ripopolando; Chiacchiere infinite: Visualizza 300 scenette. I membri del gruppo non esauriscono mai gli argomenti.

I trofei d’argento – Tales of Arise: svelata la lista trofei completa!

Continuiamo con i trofei d’argento di Tales of Arise:

La verità : Scopri la verità circa Dahna e Rena su Daeq Faezol. È il momento di sfidare lo Spirito supremo;

: Scopri la verità circa Dahna e Rena su Daeq Faezol. È il momento di sfidare lo Spirito supremo; Colmare le distanze : Forgia un legame inscindibile con ogni compagno, a dimostrazione delle ore trascorse insieme;

: Forgia un legame inscindibile con ogni compagno, a dimostrazione delle ore trascorse insieme; Problema risolto : Completa 70 missioni secondarie. Sempre pronti ad accogliere ogni richiesta di aiuto!

: Completa 70 missioni secondarie. Sempre pronti ad accogliere ogni richiesta di aiuto! Boss della pesca : Cattura ogni tipo di pesce e mostra gli appunti di pesca all’esperto;

: Cattura ogni tipo di pesce e mostra gli appunti di pesca all’esperto; Cucina internazionale : Apprendi 30 ricette non DLC. La ricerca del pasto perfetto conduce in ogni angolo del pianeta Dahna;

: Apprendi 30 ricette non DLC. La ricerca del pasto perfetto conduce in ogni angolo del pianeta Dahna; Plurititolato : Apprendi 400 abilità titolo non DLC. La fama porta spesso soprannomi coniati da amici e rivali;

: Apprendi 400 abilità titolo non DLC. La fama porta spesso soprannomi coniati da amici e rivali; Massima potenza : Raggiungi il livello 100. I paladini di Dahna sono partiti dal nulla per giungere all’apice;

: Raggiungi il livello 100. I paladini di Dahna sono partiti dal nulla per giungere all’apice; Lotta al passato : Completa la missione secondaria ‘La macchina dei ricordi’. Questo gruppo non teme il passato!

: Completa la missione secondaria ‘La macchina dei ricordi’. Questo gruppo non teme il passato! Cultore di nicchia : Ottieni 20 tipi di manufatto non DLC. Un’ampia collezione non può che essere sinonimo di passione;

: Ottieni 20 tipi di manufatto non DLC. Un’ampia collezione non può che essere sinonimo di passione; Contadino esperto : Completa 50 raccolti al ranch. La carne ottenuta sostiene il gruppo e la sua nobile causa;

: Completa 50 raccolti al ranch. La carne ottenuta sostiene il gruppo e la sua nobile causa; Amico dei gufi: Trova e segnala 32 gufi. I boschi iniziano a essere invasi dai gufi.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Tales of Arise: svelata la lista trofei completa!

Vediamo insieme i due trofei d’oro:

Eroe predestinato : Salva entrambi i pianeti dalla distruzione. I protagonisti si avviano verso un futuro di prosperità;

: Salva entrambi i pianeti dalla distruzione. I protagonisti si avviano verso un futuro di prosperità; Superstite ultraterreno: Completa la missione secondaria ‘Visitatori ultraterreni’ per riunire una coppia.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Tales of Arise:

Elevazione: Attestato delle conoscenze acquisite su entrambi i pianeti dopo innumerevoli avventure e battaglie.

Ed ecco qui la lista trofei completa di Tales of Arise. Vi ricordiamo che il nuovo capitolo della serie sarà disponibile a partire dal 10 settembre su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X | S.