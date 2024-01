IPhone 15 Pro Max: OFFERTA TITANICA in formato 512 GB

L‘ultimo prodotto della Apple rappresenta un passo avanti per l’azienda e molti sono i fornitori interessati ad acquistarlo e rivenderlo con delle offerte davvero ottime: su Amazon trovi in offerta l’IPhone 15 Pro Max color titanio naturale con ben 512 GB

C’è stata molta offerta sull’IPhone 15 Pro Max negli ultimi tempi, anche in versione Pro. Offerte molto interessanti, ma per renderti conto della differenza tra i due modelli, abbiamo scritto una guida sulle differenze tra il Pro e il Pro Max. Ora, ancora una volta, l’ultimo capolavoro della Apple è tornato ancora una volta in offerta su Amazon, stavolta però in un’occasione davvero imperdibile e titanica. Questo IPhone 15 Pro Max infatti non solo te lo propongono in titanio, ma anche con 512 GB, sarebbe come avere un computer in tasca. Lo trovi a 1499 euro invece di 1739 euro in tutte le colorazioni.

(in offerta su amazon.it) Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB) - Titanio naturale FORGIATO NEL TITANIO – iPhone 15 Pro Max ha un design robusto e leggero in titanio di grado aerospaziale con vetro posteriore opaco e parte frontale in Ceramic Shield, più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone. Ed è a prova di schizzi, gocce e polvere.

L’offerta titanica sull’IPhone 15 Pro Max

Partiamo col dire che questo IPhone è forgiato nel titanio, ha un design molto robusto e leggero in titanio di grado aerospaziale con un vetro posteriore opaco, mentre la parte frontale è fatta in Ceramic Shield, ovvero il vetro più resistente nel catalogo IPhone: è a prova d’acqua e polvere. Il display Super Retina XDR da 6,7 pollici spinge il refresh rate fino a 120Hz, spingendo le prestazioni e il motore grafico al massimo. C’è una funzione Dynamic Island che ti mostra avvisi e attività in tempo reale, e anche la funzione always on, che ti permette di avere la schermata di blocco sempre visibile per vedere le notifiche in arrivo senza doverlo toccare. Un’altra novità è la GPU di classe Pro, che rende le sessioni di gioco immersive, in una grafica altamente dettagliata e personaggi realistici. Il chip A17 Pro è anche molto efficiente e permette alla batteria di durare un giorno intero. Per quanto riguarda il reparto fotografico, ci sono ben sette obiettivi professionali che rende l’inquadratura perfetta. Puoi scattare foto ad altissima risoluzione con colori più intensi e dettagli più definiti. Con il teleobiettivo 5x puoi zoomare per scattare primi piani anche a lunga distanza.

C’è un tasto azione che ti permette di attivare subito la tua funzione preferita. Puoi scegliere tra silenzioso, fotocamera, memo vocale, comando rapido e molto altro, devi solo tenere premuto il tasto una volta che hai impostato la funzione. Nella confezione è incluso anche un connettore di tipo USB-C con il quale puoi caricare anche il tuo Mac o il tuo IPad, è anche compatibile con lo standard USB 3. per un velocissimo trasferimento dati. Ma non è finita qui: con il Wi-Fi 6E i download diventano due volte più veloci. Apple ha pensato anche alle situazioni di emergenza, infatti potrai chiamare i soccorsi anche se non c’è campo o non ci sono reti Wi-Fi. Con il rilevamento incidenti, IPhone chiamerà da solo i soccorsi se tu non puoi. Con questo smartphone i tuoi dati personali e la tua privacy saranno al sicuro, è realizzato con materiali riciclati per ridurre al minimo l’impatto da caduta ed è accessibile a tutti. Acquistandolo avrai 90 giorni di assistenza tecnica gratuita, ma potrai anche ricevere 3 mesi gratuiti su Apple Arcade e Apple TV.

Se cerchi davvero il top di gamma e sentirti al sicuro con uno smartphone, non puoi perderti l’offerta sull’IPhone 15 Pro Max. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.