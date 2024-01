Palworld: superati i 4 milioni di copie vendute in tre giorni

“Ammazzali tutti”, a partire dai record di incassi: Palworld sorvola i quattro milioni di copie vendute nel misero arco di settantadue ore

Nel descriverne l’annuncio ci siamo limitati a ironizzare su Pokémon Disgiunti, pesce d’aprile di Francesco “Cydonia” Cilurzo: a quanto pare, invece, Palworld ha unito parecchi giocatori, se i ben quattro milioni di copie vendute in tre giorni sono una buona cartina tornasole. I record si sono accavallati nel corso del weekend: un milione in otto ore prima, e tre in quaranta poi. Per evitare di ripeterci, ci limitiamo a riportare qui il record attuale, di cui il team di sviluppo Pocketpair si è compiaciuto nel tweet qui sotto. L’avventura che mescola i mostriciattoli tascabili “ispirati” a quelli di Game Freak a elementi di survival e sparatutto in terza persona è disponibile in early access per Xbox Series X, PC ed Xbox Series S.

#Palworld has sold over 4 million copies in only about 3 days! Momentum has increased since yesterday, with the latest sales at 86,000 units per hour. Thank you everyone for playing Palworld! Please leave a review if you’ve been enjoying your time in Palworld!#Pocketpair pic.twitter.com/lTSLLiFHjc — Palworld (@Palworld_EN) January 21, 2024

I milioni di “domatori” di Palworld: copie vendute e controversie vissute

Nel post qui sopra, gli sviluppatori di Palworld parlano dei milioni di “domatori” con una velocità negli introiti “maggiore rispetto a ieri, con un ritmo di ottantaseimila copie vendute all’ora.” Il traguardo dei cinque, a questo punto, non dovrebbe essere lontano. Anche il conteggio dei giocatori non è nulla di cui lamentarsi, con il milione di utenti collegati in simultanea su Steam e 1.291.967 come picco nello specifico. Al di sopra di DOTA 2 e Counter-Strike 2, dunque, in fatto di interazione. Le polemiche non sono mancate, visto il grande entusiasmo dimostrato in passato da Pocketpair nei confronti dell’IA nello sviluppo dei giochi, ma per ora il team di sviluppo sta già lavorando alla prossima fase: PvP, crossplay, scambi, raid, migliorie alle costruzioni ed altro. La fase di early access dovrebbe durare un anno.

