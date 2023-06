Quali sono i personaggi dell’Universo DC che hanno indossato il mantello di Batman? Scopriamolo insieme in questo articolo dedicato

Batman ha sempre avuto una presenza eterea nell’Universo DC. Può anche essere un supereroe strettamente incentrato sulla giustizia attraverso mezzi non letali, ma la sua personalità, così come il suo solito personaggio Wayne, gode di una presenza inarrestabile su Gotham e le sue vicinanze. L’identità di Batman, tuttavia, non è sempre stata limitata a Bruce Wayne, in quanto sono stati molti i personaggi di supporto che hanno preso il posto del Crociato incappucciato per una serie di motivi. La maggior parte di questi personaggi sono quelli più vicini a Bruce, ma nel corso del tempo sono spuntate alcune eccezioni. Siamo qui per condividere la nostra lista di chi sono questi personaggi e come hanno trovato la loro strada verso il titolo di Batman.

Tim Drake

Conosciuto popolarmente come il terzo Robin, Tim Drake è uno dei pochi eroi che hanno avuto la fortuna di identificarsi con Batman. Anche se per un breve periodo. Drake è così bravo e agile con le sue abilità investigative che è il primo Robin a scoprire da solo la vera identità di Batman. E poiché è un buono a nulla, si reca da lui con il suo curriculum per avere la possibilità di diventare Robin. Tim diventa Batman in una linea temporale in cui Dick Grayson, Jason Todd e Tim Drake operano collettivamente per portare giustizia nella loro città. Dopo che il primo decide di abbandonare il suo mantello, Todd e Drake hanno uno scontro raccapricciante in cui Todd rimane senza un occhio e una gamba. Naturalmente, questo lascia il titolo di Batman a Drake. Una bella storia, vero?

Thomas Wayne

Il padre di Bruce Wayne, Thomas Wayne, è rimasto vivo in una realtà alternativa che viene esplorata da Flash in Flashpoint. In pratica, Flash decide di usare la sua Forza della Velocità e di tornare indietro nel tempo per annullare i danni catastrofici causati alla sua città. Le cose non vanno esattamente secondo i piani e si imbatte in un universo in cui Bruce Wayne è morto da quando era bambino e suo padre, invece, è Batman. Questa versione di Batman, spietata e crudele, ha un aspetto più intimidatorio: occhi rossi, un logo del pipistrello più appuntito e pistole. Sì, questo Batman potrebbe spararti in faccia in nome della giustizia. La madre di Bruce, invece, impazzita per la morte del figlio, diventa Joker.

Terry McGinnis

Il Batman del 2040 e il detective di riferimento di Neo-Gotham. McGinnis ottiene il ruolo di Batman quando si nasconde da una banda criminale nota come Jokerz a Wayne Manor. Un Bruce Wayne invecchiato aiuta Terry a respingere gli scagnozzi, ma nel farlo si esaurisce troppo. Mentre Terry aiuta Bruce a recuperare le forze, scopre la sua identità segreta. Terry viene quindi istruito dall’OG su ciò che rappresenta Batman. Alla fine, McGinnis diventa un Batman futuristico e superfigo, con ali retrattili, stivali a reazione e un sacco di tecnologia incorporata nella sua sottile tuta. Persino la canzone introduttiva di Batman Beyond non può essere superata per la sua figaggine.

Damian Wayne

Bruce si è spinto un po’ troppo oltre nei suoi rapporti con Talia e alla fine ha generato il suo unico figlio, Damian. O almeno ci ha provato. Damian, dai fumetti alla TV, è un monello che crede che la giustizia possa essere servita solo con la punta della spada. Batman fa del suo meglio per aiutare a frenare l’assassino che è in lui, ma gli sforzi sono per lo più sprecati. Tuttavia, una versione futura di Damian lo vede venire a patti con i suoi demoni interiori e assumere il mantello di Batman. Alcuni fumetti lo ritraggono mentre diventa il leader della Lega degli Assassini, ma la maggior parte dei fumetti lo vede realizzare tutto ciò che suo padre ha rappresentato e continuare la sua eredità come Crociato con il Cappello.

Dick Grayson

La prima e originalissima spalla di Batman. Dick apparteneva al circo, no davvero, era un acrobata e insieme alla sua famiglia, composta da sua madre e suo padre, era conosciuto come i Grayson Volanti. Sfortunatamente, Dick ha visto i suoi genitori assassinati davanti ai suoi occhi e, non molto tempo dopo, è stato preso sotto l’ala di Batman. Essendo la spalla più anziana della serie, è logico che sia lui a ricevere per primo il titolo di Batman. Dick era spesso riluttante a indossare il mantello, ma quando lo fece, si assicurò di fare uno splendido lavoro nel consegnare la giustizia.

Conclusione

La nostra selezione di aiutanti e personaggi che hanno indossato il logo del pipistrello è terminata. Batman ha fatto un lavoro straordinario ispirando diverse generazioni nel corso dei decenni e speriamo che la sua eredità continui a vivere nei cuori dei fan e dei critici. Per ulteriori curiosità continuate a sintonizzarvi sulle pagine di tuttotek.it.

