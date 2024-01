WWE 2K24: trailer con data di uscita, svelati i wrestler in copertina

Nel trailer di WWE 2K24 non manca davvero nulla: abbiamo gameplay, sezioni live-action e pure i wrestler immortalati nella copertina!

Il publisher 2K ha rilasciato un trailer per WWE 2K24, comprensivo di data di uscita nonché dei wrestler che campeggiano sulla copertina di ciascuna delle diverse versioni. Nello specifico, la Standard Edition vede Cody Rhodes al centro dell’azione, mentre nella Deluxe Edition le star sono Rhea Ripley e Bianca Belair. Questo fa delle due lottatrici le prime a spartirsi la confezione di un titolo di wrestling, senza contare che Bianca è la prima performer di colore ad apparire in questa circostanza per la longeva IP. Esiste anche una terza edizione, la 40 Years of WrestleMania Edition, sulla cui copertina compaiono superstar del ring dalla quarantennale storia dell’evento.

Trailer, data di uscita e wrestler in copertina: tutto ciò che sappiamo di WWE 2K24

Come avrete visto nel trailer qui sopra, la data di uscita prevista per WWE 2K24 è l’8 marzo (una data che rende la copertina per le wrestler Rhea Ripley e Bianca Belair ancora più significativa) su PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox Series S, PC e Xbox One. Il gioco, sviluppato da Visual Concepts, include una modalità WrestleMania dedicata ai momenti più iconici dell’omonimo marchio, dai tipi di match introdotti come Ambulance e Special Guest Referee agli oltre 200 volti storici del ring. Parliamo di icone del calibro di Dave “Batista” Bautista, Randy Savage, Brock Lesnar e molti altri. Cody Rhodes ha così commentato l’uscita del titolo: “Si sa che tengo una lista di traguardi da raggiungere. Da patito di videogiochi, campeggiare in copertina è molto, molto vicino alla cima della lista e sono molto felice di lavorare con 2K e Visual Concept per avverare quel sogno.”

Ora sta a voi dirci la vostra: siete pronti a lanciarvi sul ring, magari con la telecamera migliorata del nuovo episodio? O vi basta il wrestling a piccole dosi?