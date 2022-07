Windows 11: bug durante le ricerche di Outlook

Deja-vu per alcuni utenti di Outlook, poiché la ricerca non funziona correttamente. Il bug di Windows 11 interrompe le ricerche di Outlook (di nuovo)

Gli utenti di Windows 11 (qui per maggiori informazioni) in alcuni casi si sono trovati a soffrire a causa di un bug che interferisce con i risultati di ricerca di Outlook. Come rilevato da Bleeping Computer, il client di posta elettronica può non restituire i risultati relativi ai messaggi recenti durante l’esecuzione di una ricerca in Outlook su PC Windows 11. Il problema può verificarsi con account POP, IMAP e Exchange offline, scenari in cui Outlook utilizza il servizio di ricerca di Windows locale per indicizzare i messaggi di posta elettronica (nella maggior parte dei casi).

Gli account Exchange online e Microsoft 365 non sono interessati poiché utilizzano la ricerca del servizio per la maggior parte delle ricerche e questo non viene colpito dal gremlin in questione.

Dettagli del bug di Windows 11 su Outlook

Microsoft (qui per maggiori informazioni sull’azienda) spiega che sta esaminando il problema e sta

attualmente lavorando a una soluzione

con un aggiornamento su qualsiasi correzione da fornire nel documento di supporto segnalando il problema. Nel frattempo, proveremo ad offre una soluzione temporanea per tutti gli utenti interessati che sono frustrati da risultati di ricerca traballanti in Outlook.

I bug sono prevedibili, anche se non sono graditi. Troppo diffusi fin dall’arrivo di Windows 10, ma la situazione con questo è un po’ più imbarazzante per Microsoft visto che lo stesso tipo di bug di Outlook si è verificato l’anno scorso (prima di essere risolto nel Gennaio 2022). Quindi, non è affatto positivo per Microsoft che il problema tecnico sia riemerso. Inoltre, non è eccezionale che la soluzione alternativa fornita coinvolga il registro, un’area del sistema che richiede una buona dose di attenzione quando si armeggia e si apportano modifiche. Infatti, piccoli errori commessi nel registro, possono causare il caos.

Soluzione temporanea

Se vuoi applicare la soluzione temporanea, fai molta attenzione seguendo i passaggi descritti da Microsoft per la risoluzione dei problemi. Ma tieni anche presente che la soluzione falsa implica la disabilitazione di Windows Desktop Search, costringendo sostanzialmente Outlook a utilizzare la propria ricerca. Questa era esattamente la stessa soluzione alternativa che Microsoft ha mandato in onda quando questo problema ha sollevato la testa per la prima volta l’anno scorso, come ricorderete. Si spera che, data la precedente esperienza di risoluzione dei problemi di questo bug, un rimedio dovrebbe essere disponibile in breve tempo, anche se c’è sempre la possibilità che questo sia un difetto apparentemente più spinoso in Outlook di quanto si pensasse, data la sua ricorrenza. Vedremo, ma vale la pena tenere d’occhio quella pagina di supporto in cui arriverà una notifica in merito a qualsiasi correzione che è stata implementata.

E voi? cosa ne pensate del ritorno di questo bug di Windows 11 sulla ricerca di Outlook? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).