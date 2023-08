Xiaomi 12: prezzo incredibile da MediaWorld

Fino al 30 agosto continuano gli ottimi sconti proposti da MediaWorld, questa volta parliamo deklo Xiaomi 12, medio-gamma veramente ottimo

Il nuovissimo smartphone Xiaomi 12 rappresenta un’opzione versatile ed efficiente per la tua vita digitale. Con la sua potente combinazione di prestazioni e design elegante, questo dispositivo offre una varietà di funzionalità all’avanguardia. La sua capacità di unire prestazioni elevate con un prezzo conveniente lo rende uno strumento indispensabile per chi cerca un nuovo smartphone.

Caratteristiche tecniche | Xiaomi 12

Lo smartphone Xiaomi 12 presenta un processore Snapdragon 8 Gen 1 con 8 core che raggiungono 3 GHz, offrendo prestazioni eccezionali. Con memoria interna da 256 GB e 8 GB di RAM, permette l’esecuzione fluida di diverse applicazioni. La connettività Penta Band assicura una copertura affidabile, mentre i sensori di riconoscimento facciale e impronte digitali garantiscono sicurezza. Il display AMOLED da 6.28 pollici offre colori vividi. Le fotocamere da 50 e 32 megapixel offrono scatti di alta qualità. Compatibile con Nano-SIM (4FF), il telefono è progettato per soddisfare le esigenze quotidiane.

Approfitta dell’offerta | Xiaomi 12

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone che unisca prestazioni straordinarie, design elegante e convenienza, questo smartphone potrebbe essere la scelta perfetta per te. Con funzioni avanzate come il potente processore Snapdragon 8 Gen 1 per prestazioni ottimali e una memoria interna di 256 GB per archiviare tutto ciò che è importante, questo dispositivo si dimostra un compagno affidabile per la tua vita digitale. E ora, con un’offerta imperdibile di soli 399€ da MediWorld, hai l’opportunità di portare a casa l’Xiaomi 12 a un prezzo eccezionale. Non perdere l’occasione di possedere un dispositivo all’avanguardia senza dover rinunciare alla convenienza. Clicca qui per approfittare dell’offerta e accaparrati questo smartphone straordinario.

