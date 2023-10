Risparmia e pulisci con le offerte esclusive del Prime Day di Tineco a Ottobre!

In occasione del tanto atteso Prime Day autunnale di Amazon, Tineco presenta offerte imperdibili il 10 e l’11 ottobre su diversi dispositivi delle linee Floor One, Pure One e Carpet One

Tra i prodotti in offerta ci sono il Floor One S5 Pro 2, il Floor One S5 Combo, il Floor One S5, il Pure One S15 PET, il Pure One Air e il Carpet One. Non perdere l’opportunità di ottenere questi eccezionali dispositivi a prezzi vantaggiosi.

FLOOR ONE S5 e FLOOR ONE S5 Pro 2: prestazioni di pulizia straordinarie

Il FLOOR ONE S5 e il FLOOR ONE S5 Pro 2 sono lavapavimenti avanzati che offrono prestazioni eccezionali grazie alle loro caratteristiche distintive. Entrambi i modelli presentano un sistema di pulizia ad acqua corrente, autopulizia e asciugatura a prova di sanificazione e la tecnologia iLoop Smart Sensor.

Questi dispositivi sono dotati di ampi serbatoi per l’acqua, con il serbatoio dedicato all’acqua sporca da 0.8 L e quello per l’acqua pulita da 0.7 L. La caratteristica distintiva del modello è il sensore iLoop, che regola automaticamente il flusso d’acqua, la potenza di aspirazione e la velocità del rullo in base al tipo di sporco.

Inoltre, entrambi i modelli implementano l’autopulizia, garantendo spazzole sempre pulite ed eliminando residui di sporco e odori mentre sono in ricarica sul supporto a parete 3 in 1.

Il FLOOR ONE S5 è disponibile su Amazon il 10 e l’11 ottobre al prezzo speciale di 389€ invece di 519€, mentre il FLOOR ONE S5 Pro 2 è disponibile al prezzo speciale di 439€ invece di 629€ durante lo stesso periodo.

Tineco FLOOR ONE S5 Aspirapolvere Senza Fili Intelligente, Lavapavimenti, Smart App e Assistente Vocale, Pulizia per Pavimenti e Superfici Asciutti o Bagnati, Fino a 35 min, Ottimo per Peli di Animali Aspirpolvere intelligente & mocio 2-in-1 – Rimuovi facilmente e rapidamente qualsiasi tipo di sporco sul pavimento, bagnato e asciutto. È dotata della tecnologia proprietaria iLoop Smart Sensor di Tineco che permette di regolare automaticamente l’aspirazione, il flusso d’acqua e la velocità del rullo della spazzola, in base al tipo di sporco individuato.

Tineco FLOOR ONE S5 PRO 2 Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili per Pavimenti Duri, Display LCD, Ideale per Rimuovere Peli di Animali Domestici, Autonomia Prolungata, Wi-Fi, Assistente Vocale SMART VACUUM AND WASH IN ONE STEP - Clean wet or dry messes and tackle tough and sticky messes on hard floors with ease. Featuring Tineco’s proprietary iLoop Smart Sensor Technology, it automatically adjusts suction power, brush roller speed and water flow to clean your mess accordingly.

FLOOR ONE S5 COMBO: l’alleato ideale per ogni pulizia

Per coloro che cercano soluzioni pratiche per le pulizie in spazi limitati, Tineco presenta il versatile Floor One S5 Combo 3 in 1. Questo dispositivo unisce le funzionalità di aspirapolvere, lavapavimenti e aspirabriciole, offrendo una pulizia veloce ed efficace su varie superfici come divani, materassi e coperte.

Rimuove peli di animali, polvere, briciole e sporco in modo rapido ed efficiente.

Approfitta dell’offerta speciale su Amazon il 10 e l’11 ottobre: il Floor One S5 Combo è disponibile a soli 349€ anziché 449€. Non perdere questa occasione!

(in offerta su amazon.it) Tineco FLOOR ONE S5 COMBO POWER KIT 3-in-1 Lavapavimenti, Aspirapolvere Intelligente per Bagnato e Asciutto, Aspirabriciole, per Peli di Animali Domestici, Display, App e Assistente Vocale LAVAPAVIMENTI INTELLIGENTE: Il Lavapavimenti pulisce lo sporco bagnato o asciutto e affronta facilmente la sporcizia appiccicosa e più difficile da rimuovere sui pavimenti duri. È dotata della tecnologia con Sensore Smart iLoop proprietaria di Tineco, in grado di regolare automaticamente il flusso di aspirazione, il flusso d’acqua e la velocità del rullo della spazzola per pulire qualsiasi tipo di sporco.

Tineco PURE ONE S15 Pet è l’alleato ideale per chi ha animali domestici.

La serie PURE ONE di Tineco è la scelta ideale per chi ha animali domestici. Il modello PURE ONE S15 Pet è particolarmente progettato per soddisfare le esigenze dei proprietari di animali, grazie alla sua spazzola con tecnologia Zero Tangle che previene l’aggrovigliamento dei peli.

Questa spazzola a doppio pettine con setole oblique separa e rimuove efficacemente i capelli dal rullo nel serbatoio. Inoltre, il PURE ONE S15 utilizza la tecnologia Pure Cyclone per separare aria e polvere in modo efficiente.

Questo dispositivo è dotato di un serbatoio facile da pulire: una semplice pressione sulla levetta accanto all’impugnatura semplifica l’esperienza di pulizia per i proprietari di animali domestici che devono affrontare la pulizia frequente delle superfici domestiche.

Il sensore iLoop regola automaticamente la potenza di aspirazione in base allo sporco, ottimizzando l’autonomia del dispositivo. Approfitta dell’offerta speciale: il PURE ONE S15 Pet è disponibile a soli 319€ anziché 499€ su Amazon il 10 e l’11 ottobre.

Il Tineco PURE ONE AIR è l’ideale per le pulizie quotidiane.

Il Tineco PURE ONE AIR è l’aspirapolvere ideale per le pulizie quotidiane, pesando solamente 1,8 kg ed è estremamente maneggevole. Grazie alla sua tecnologia Pure Cyclone, separa aria e polvere in modo efficace, garantendo una pulizia completa delle superfici.

La sua operazione ultra-silenziosa a soli 75dB lo rende perfetto per le pulizie mattutine o serali, senza disturbare i vicini. Inoltre, offre una pulizia versatile e consente di raggiungere ogni angolo grazie alla sua gamma di accessori.

Approfitta dell’offerta speciale: il PURE ONE AIR è disponibile a soli 139€ anziché 199€ su Amazon il 10 e l’11 ottobre.

CARPET ONE di Tineco offre tutto ciò che ci si può aspettare da un lavatappeti.

Per chi è insoddisfatto del proprio aspirapolvere e cerca un modo efficace per pulire il tappeto, Tineco presenta il modello Carpet One.

Questo lavatappeti offre una potente aspirazione da 130 AW e un motore da 1300 W, garantendo una pulizia profonda e la rimozione delle macchie senza lasciare residui d’acqua o cattivi odori. La tecnologia PowerDry rilascia vapore caldo (75°C) per asciugare la superficie, eliminando ogni traccia d’umidità.

Il display con DrynessMeter tiene l’utente informato sullo stato di asciugatura. Con quattro modalità operative, dimensioni compatte, silenziosità e manutenzione semplificata, il Carpet One è il partner perfetto per la pulizia.

Approfitta dell’offerta speciale: è disponibile su Amazon il 10 e l’11 ottobre a soli 319€ anziché 519€.

Tineco CARPET ONE SPOT Pulitore Intelligente Senza Fili per Moquette e Tappezzeria, Portatile, Leggero, Silenzioso con Schermoa LED ALTA POTENZA DI ASPIRAZIONE SENZA RESIDUI DI ACQUA SPORCA – dotato di elevata potenza di 1300 W, Tineco CARPET ONE eroga 130 AW di potenza di aspirazione, efficace per pulire moquette ed estrarre ogni residuo di acqua. Inoltre, le setole sono in grado di eliminare con facilità lo sporco, le macchie e i cattivi odori profondamente radicati.

Questi erano i prodotti Tineco in offerta su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte Prime. Rimanete sintonizzati su tuttotek.it per ulteriori notizie, offerte e novità dal mondo della tecnologia.