Recensione Corsair K70 Core: un’ottima tastiera a un buon prezzo

In questo articolo andremo a vedere la recensione della Corsair K70 Core, una tastiera che offre una buona qualità generale contenendo il prezzo

La Corsair K70 CORE è una tastiera meccanica da gaming che offre un’esperienza premium al prezzo di una tastiera di fascia media.

Con i suoi switch CORSAIR MLX Red lineari, due strati di schiuma fonoassorbente e un design robusto, la K70 CORE è una scelta eccellente per i giocatori e i professionisti che desiderano prestazioni e comfort senza compromettere lo stile.

Qualora ve la siate persa potrebbe interessarvi la recensione delle cuffie Corsair HS80 Max.

Design e costruzione | Recensione Corsair K70 Core

All’interno della confezione troviamo la nostra K70 Core ma non il poggiapolsi, che non è stato incluso nella versione europea.

Le dimensioni nonostante il formato 100% sono più che ragionevoli e a meno che non siate amanti della tastiera in diversa forma non averete nulla da recriminare.

Ottimo il sistema d’illuminazione e buono anche il comparto multimediatico. Grazie al controller posto appena sopra il tastierino numerico.

La K70 CORE ha un design classico e minimalista che si adatta a qualsiasi configurazione. La tastiera è realizzata in alluminio resistente e ha una finitura spazzolata che conferisce un tocco di eleganza. I tasti sono in ABS a doppia iniezione, che sono resistenti e durevoli.

Switch CORSAIR MLX Red e funzionalità

Gli switch CORSAIR MLX Red sono lineari e offrono una corsa fluida e una risposta rapida. Sono ideali per i giochi competitivi, in cui ogni millisecondo conta.

I due strati di schiuma fonoassorbente aiutano a ridurre il rumore dei tasti, rendendo la K70 CORE una buona scelta anche per l’utilizzo in ufficio.

La K70 CORE è dotata di un controllo rotativo multifunzione e di un pulsante multimediale programmabili. Il controllo rotativo può essere utilizzato per controllare il volume, la luminosità o lo scorrimento verticale. Il pulsante multimediale può essere utilizzato per controllare la riproduzione, la pausa, l’avanzamento e il rewind dei contenuti multimediali.

La K70 CORE è compatibile con CORSAIR iCUE, che consente di personalizzare l’illuminazione RGB, la mappatura dei tasti e le funzioni del pulsante multimediale.

Come si comporta in gioco e nella scrittura? | Recensione Corsair K70 Core

La K70 RGB PRO è una tastiera meccanica da gaming, quindi è stata progettata per offrire le migliori prestazioni possibili nei giochi.

Gli switch Cherry MX offrono una risposta rapida e precisa, ideale per i giochi competitivi.

I tasti in PBT double-shot sono resistenti e durevoli, e offrono una sensazione di click più solida rispetto ai tasti in ABS. La scocca in alluminio più spessa offre un’elevata rigidità e stabilità, che è importante per evitare che la tastiera si muova durante le sessioni di gioco intense.

La K70 RGB PRO è una tastiera meccanica, quindi offre un feedback tattile che può essere apprezzato anche nella scrittura. I tasti in PBT double-shot sono anche molto resistenti, il che significa che dureranno per molti anni.

Vediamo la scheda tecnica | Recensione Corsair K70 Core

Abbaiamo anticipato molteplici dati su questa tastiera ma crediamo che un veloce recap possa rendere un’idea ancora maggiore.

Telaio: Alluminio

Switch: CHERRY MX RED

Retroilluminazione: ogni tasto e illuminato singolarmente ed’è possibile gestirlo tramite iCUE

Polling rate: 1.000 Hz

Connettività: USB 3.0 o 3.1 Type A

Profili registrabili: fino a 50

Altro: tasti multimediali, controllo rotativo multifunzione

Chi dovrebbe acquistare questa Corsair K70 Core?

In generale, la Corsair K70 CORE è una buona scelta per i giocatori e i professionisti che desiderano una tastiera meccanica da gaming di alta qualità a un prezzo accessibile.

La K70 CORE è una buona scelta per Giocatori che desiderano prestazioni e comfort senza spendere troppo. La K70 CORE offre una risposta rapida e precisa, grazie agli switch CORSAIR MLX Red, e un feedback tattile piacevole, grazie ai tasti in ABS a doppia iniezione. Inoltre, la scocca in alluminio resistente e durevole offre una maggiore rigidità e stabilità.

Utenti che desiderano una tastiera meccanica versatile. La K70 CORE è dotata di un controller dei media e del volume, che rende facile e veloce la gestione dei contenuti multimediali. Inoltre, è compatibile con CORSAIR iCUE, che consente di personalizzare l’illuminazione RGB, la mappatura dei tasti e le funzioni del pulsante multimediale.

Tuttavia, la K70 CORE non è la scelta migliore per Giocatori che desiderano la migliore esperienza possibile. La K70 CORE è una buona tastiera meccanica, ma non offre le stesse prestazioni e funzionalità della Corsair K70 RGB PRO, che ha switch Cherry MX, tasti in PBT double-shot e una scocca in alluminio più spessa.

Utenti che desiderano una tastiera meccanica silenziosa. Gli switch CORSAIR MLX Red sono lineari e offrono una corsa fluida e una risposta rapida. Tuttavia, producono un certo rumore, che può essere fastidioso per alcuni utenti.

In definitiva, la decisione di acquistare la Corsair K70 CORE dipende dalle proprie esigenze e dal budget. Se stai cercando una tastiera meccanica da gaming di alta qualità a un prezzo accessibile, la K70 CORE è una buona scelta.

8.5 Ottima al giusto prezzo Punti a favore Prestazioni e comfort...

Prestazioni e comfort... Prezzo contenuto...

Prezzo contenuto... Versatilità Punti a sfavore ...anche se manca un poggiapolsi

...anche se manca un poggiapolsi ...anche se non il più basso sul mercato