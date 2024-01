Drive to Survive: torna la serie Netflix sulla Formula 1

Atteso il ritorno di Drive to Survive, la serie Netflix sulla Formula 1. Rinnovata con una nuova stagione, promette di far discutere

La serie Netflix sulla Formula 1, Drive to Survive, ritornerà in grande stile il 23 febbraio, portando l’emozione della scuderia Red Bull e di Max Verstappen, protagonisti indiscussi della stagione 2024 con 19 vittorie su 22 gare. Questa sesta stagione, composta da dieci episodi, giungerà poco prima dell’inizio del nuovo campionato mondiale, coincidendo con l’ultima giornata di test prestagionali a Bahrain. L’attesa è palpabile poiché la serie ha catturato l’interesse di un vasto pubblico, soprattutto giovani, offrendo uno sguardo approfondito nel mondo della Formula 1 attraverso retroscena intriganti e la vita nel paddock. Momenti iconici, come le dispute tra Gunther Stainer della Haas e il pilota Kevin Magnussen, o le accese discussioni tra i team come Toto Wolff e Christian Horner, promettono di rendere questa stagione altrettanto avvincente. Gli appassionati non vedono l’ora di immergersi nuovamente nel fascino della Formula 1 e di scoprire nuovi meme da condividere.

Drive to Survive: le parole del produttore della serie

James Gay-Rees, produttore di Drive to Survive, ha dichiarato:

Sinceramente, siamo enormemente orgogliosi di farne parte. C’è anche molta soddisfazione nell’essere i primi con queste cose, e penso che sia come se fosse il primo spettacolo ad accesso principale – sicuramente fuori dal Regno Unito comunque – che ha avuto questo effetto profondo. Abbiamo tutti a disposizione le statistiche sul cambiamento demografico più giovane, ed è difficile per chiunque, per qualsiasi grande organizzazione, mantenere la propria posizione data la quantità di scelte a disposizione del consumatore. Portare un pubblico così vasto e nuovo a uno sport – che ovviamente era meritato, aveva solo bisogno di qualcuno che lo aprisse – è estremamente soddisfacente. Il fatto che non sia stato un colpo di fortuna, il fatto che sia cresciuto [con ogni stagione]…È un vero onore e lo adoriamo. È uno spettacolo molto difficile da realizzare, ma amiamo il processo, amiamo il mondo. Che possa continuare a lungo!

