In Daredevil: Born Again tornerà anche Wilson Bethel

Nella nuova serie di Daredevil: Born Again tornerà Wilson Bethel, l’attore che ha interpretato il personaggio di Bullseye nella terza stagione della serie Netflix dedicata all’Uomo senza Paura

Continuano ad arrivare buone notizie per la serie di Daredevil: Born Again. Alla lista dei personaggi che vedremo nella serie si aggiunge anche l’attore che ha interpretato Bullseye, ovvero Wilson Bethel. Esatto, Wilson Bethel tornerà in Daredevil: Born Again interpretando ancora una volta il villain. Secondo Deadline, il personaggio apparirà in tre episodi della serie che ora sta ancora girando le riprese. Non sono arrivati commenti da parte della Marvel, però, ma è dato quasi per certo e siamo davvero felici del suo ritorno, visto il carisma del personaggio nella terza stagione della serie tv Netflix.

Il ritorno di Will Benthel in Daredevil: Born Again

La serie ha ricevuto uno stop delle riprese a causa dello sciopero degli sceneggiatori prima e quello degli attori dopo. La pausa si è prolungata anche per divergenze creative, con le quali hanno valutato attentamente cosa fare con la serie e cosa mostrare. La revisione creativa della serie tv è stata richiesta dal presidente dei Marvel Studios in persona, Kevin Feige. La nuova produzione prevede Dario Scardapane (che ha già lavorato alla serie televisiva Netflix The Punisher) e ha sostituito Matt Corman e Chris Ord come showrunner e i registi della serie saranno Justin Benson e Aaron Moorhead, già registi della serie tv Loki. Adesso, inoltre, gli episodi sarebbero passati da 18 a 13. Dopo aver rivisto la sceneggiatura, la Marvel ha reso canonica la serie tv Netflix, quindi sarà direttamente un continuo della storia. Rivedremo Charlie Cox nei panni di Matt Murdock/Daredevil e Vincenti D’Onofrio in quelli di Wilson Fisk/Kingpin. A quanto pare, al loro fianco tornerà anche Will Benthel nei panni di Benjamin Poindexter/Bullseye, oltre al Punisher di Jon Bernthal.

Siete contenti? Vi piaceva il personaggio di Bullseye? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

