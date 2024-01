Canon amplia portfolio Office con nuovi modelli i-SENSYS e i-SENSYS X

Ranon presenta sei nuovi modelli A4 per rinnovare la sua linea di stampanti i-SENSYS e i-SENSYS X

La notevole affidabilità e la facilità di manutenzione caratterizzano questa gamma, che, con le versioni aggiornate, amplia il suo portfolio di soluzioni, sia a livello software che hardware, mantenendosi sempre all’avanguardia tecnologica.

Nuove stampanti i-SENSYS e i-SENSYS X: affidabilità potenziata e vantaggi tecnologici

Le nuove stampanti i-SENSYS e i-SENSYS X di Canon offrono ulteriori vantaggi alle aziende moderne con funzionalità potenziate, tra cui velocità di scansione superiori, ridotto consumo energetico, interfacce più intuitive e avanzate caratteristiche di sicurezza.

In particolare, la rinnovata serie i-SENSYS X presenta caratteristiche progettate per semplificare il flusso di documenti e informazioni. È compatibile con uniFLOW Online, una soluzione avanzata e sicura per la gestione della stampa e della scansione basata su cloud.

I nuovi dispositivi potenziano il portafoglio di soluzioni hardware al centro dell’ecosistema di Servizi di trasformazione digitale Canon, consentendo ai clienti di elevare la propria strategia di digitalizzazione.

Con un focus sulla sostenibilità, la gamma i-SENSYS e i-SENSYS X è stata premiata come la serie laser A4 più efficiente dal punto di vista energetico da Keypoint Intelligence per il periodo 2023-2025. I nuovi modelli riducono il consumo energetico con un indice TEC fino a 0,39 kWh inferiore rispetto ai precedenti, applicando inoltre il toner a basse temperature.

Per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni, i dispositivi i-SENSYS e i-SENSYS X integrano funzioni di sicurezza efficaci, con firmware sempre aggiornato per rafforzare la protezione documentale e possibilità di scaricare automaticamente futuri aggiornamenti per aumentare le difese contro potenziali intrusioni.

Offrendo prestazioni superiori e qualità di stampa eccezionale, la serie rinnovata è ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Con un tempo medio di riscaldamento inferiore a quattro secondi e velocità di stampa fino a 190 immagini al minuto, i modelli i-SENSYS e i-SENSYS X migliorano anche le prestazioni di scansione, riducendo del 30% il tempo di lettura dei documenti rispetto ai modelli precedenti.

Davide Balladore, DP&S Marketing and Innovation Director di Canon Italia, ha dichiarato: “Le aziende moderne devono essere smart, sicure ed efficienti, mentre considerano con attenzione la strategia da adottare per implementare il proprio impegno verso la sostenibilità. Questa nuova gamma si inserisce perfettamente nel nostro ricco portfolio, offrendo ai nostri clienti dispositivi capaci di creare una ‘Easy Experience’ nella gestione dei documenti e alta efficienza energetica. Con velocità elevate, solide credenziali di sicurezza e qualità eccellente, i modelli i-SENSYS e i-SENSYS X consentono alle aziende di rendere le loro operazioni più performanti.”

I nuovi modelli della gamma i-SENSYS includono i-SENSYS MF842Cdw e i-SENSYS LBP732Cdw.

I nuovi modelli della gamma i-SENSYS X includono i-SENSYS X C1538iF II, i-SENSYS X C1533iF II, i-SENSYS X C1538P II, e i-SENSYS X C1533P II.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).