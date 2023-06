Presentate le nuovissime unità SSD PX600 di Goodram

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo SSD Goodram PX600 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Goodram PX600 è disponibile in diverse capacità: 250 GB, 500 GB, 1000 GB e 2000 GB , e in formato M.2 2280 , con posizionamento dei componenti su un solo lato. Come altre unità SSD del produttore polacco, PX600 è coperto da una garanzia di 3 anni con un limite di TBW. Inoltre, il produttore fornisce supporto tecnico completo e aggiornamenti continui del firmware all’ultima versione.

Questo, a sua volta, si traduce in funzionamento affidabile anche in presenza di carichi hardware elevati,

La nuova unità offre prestazioni di trasferimento sequenziale e casuale fino a 10 volte migliori rispetto alle unità SSD con interfacce più vecchie . L’unità PX600 è disponibile in un’ampia gamma di capacità (da 250 GB a 2.000 GB), consentendo la flessibilità necessaria per soddisfare le esigenze di ogni utente. L’uso di chip di memoria flash 3D NAND e l’elevato MTBF (2.000.000 ore) garantiscono prestazioni e affidabilità perfette, ottimizzando al tempo stesso le prestazioni dell’unità.

La velocità fulminea dell’unità SSD si traduce in un funzionamento fluido e nella reattività del sistema, oltre che in tempi rapidi di caricamento di giochi e applicazioni.

Grazie allo standard PCIe 4 x4, l’unità opera a velocità fino a 5 000 MB/s. Le prestazioni del PX600 saranno apprezzate soprattutto da coloro che desiderano migliorare in modo significativo le prestazioni dei computer che li accompagnano nelle loro attività quotidiane, a casa e in ufficio.

Il modello PX600 è un’opzione ideale per le soluzioni d’ufficio e gli utenti domestici . L’ultima SSD Goodram PX600 è la soluzione per gli utenti che cercano una memoria affidabile con velocità di trasferimento dati elevate.

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)