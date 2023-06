Preparatevi all’eterno conflitto con la nuova Collection Diablo IV di Secretlab. Andate senza paura nel cuore dell’ignoto. Inseguite Lilith attraverso il Sanctuary, con il supporto di un’ergonomia basata sulla ricerca di Secretlab

La Madre del Sanctuary è tornata a reclamare il regno dei mortali, ma non dovrete affrontare la Figlia dell’Odio da soli. Non dovete affrontare la Figlia dell’Odio da soli. Sconfiggete le legioni infernali di Lilith da le sedie Secretlab Diablo IV Lilith e Inarius Edition, progettate in collaborazione con Blizzard Entertainment.

Diablo IV è la prossima uscita dell’universo di Diablo dopo oltre dieci anni. Segna un ritorno attesissimo da milioni di fan in tutto il mondo, che si rifà alle radici oscure della serie.

Con un totale di quasi 62 milioni di ore giocate, i weekend di beta di Diablo IV sono stati i più grandi della storia di Diablo, a testimonianza delle legioni di fan in attesa di tornare nelle fosse dell’Inferno, pioniere dei giochi di ruolo d’azione.

Dettagli sulle nuove sedie da gioco Diablo IV di Secretlab

Diablo ha definito il genere e ha generato un’intera generazione di giocatori di ruolo. Diablo del 1997 è stato salutato come

un’esperienza di gioco quasi impeccabile

da PC Gamer. Lodato per il suo gameplay accattivante, per la colonna sonora d’atmosfera e per il valore di rigiocabilità stellare. Con dungeon generati casualmente e un’ampia varietà di nemici, oggetti, livelli e missioni.

Diablo IV si basa su questa ricca eredità, riportando i giocatori in un Sanctuary che sta scendendo nella follia. Dotato di tutte le caratteristiche ergonomiche pionieristiche del pluripremiato TITAN Evo.

La Secretlab Diablo IV Collection è stata progettata per garantirvi un supporto confortevole per ore e ore mentre esplorate il vasto mondo aperto, saccheggiate i dungeon e conquistate i boss mondiali.

Non vi stancherete mai durante la vostra ricerca di equipaggiamento leggendario, anche se giocate nel livello mondiale Torment.

Dichiarazioni in merito alla nuova Diablo IV collection di Secretlab

Mi sono innamorato del mondo di Diablo fin dal primo gioco. Nessun altro gioco si è avvicinato a ricreare il tetro paesaggio di Sanctuary e i suoi racconti di eroismo e sacrificio e i fan sono affamati per l’oscuro ritorno di Diablo IV. La Secretlab Diablo IV Collection rende omaggio ai creatori di Sanctuary e alla dualità tra gli Alti Cieli e gli Inferni Infuocati. Abbiamo ricreato Lilith e Lilith e Inarius in un dettaglio intricato, entrambi speculari e in diretta opposizione l’uno all’altro

commenta Alaric Choo, Co-Fondatore e Chief Strategy Officer di Secretlab.

La collezione Secretlab Diablo IV sarà disponibile in quantità limitate al momento del lancio.

Diablo IV Lilith Edition

Accogliete il ritorno di Lilith quando vi sedete sulla la sedia Secretlab Diablo IV Lilith Edition. Il peccato è il vostro diritto di nascita: spezzate le catene e scoprite chi siete destinati a essere.

Rivestita in similpelle nera Secretlab NEOTM Hybrid e con accenti di camoscio rosso sangue, la sedia Lilith Edition è stata forgiata nelle profondità degli Inferni Infuocati. Il volto cornuto della Madre adorna la parte posteriore, lavorata con un intricato ricamo.

Le sue ali si estendono si estendono fino alla parte anteriore della sedia, assumendo una forma membranosa che riecheggia il rituale che l’ha richiamata a Sanctuary.

Diablo IV Inarius Rdition

La via della redenzione è davanti a voi. Purificate la vostra anima per Inarius con la sedia Secretlab Diablo IV Inarius Edition e tieniti stretto alla luce. L’arcangelo Inarius si rivela in tutta la sua gloria sul retro della sedia, un giusto tributo al Santo Padre.

La similpelle bianca Secretlab NEOTM Hybrid richiama alla mente la luce dell’Alto Cielo mentre le ali brillanti di Inarius si avvolgono sul davanti, con pannelli dorati e grigi.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova Diablo IV Collection di Secretlab ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).