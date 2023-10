CORSAIR K70 CORE: la nuova tastiera gaming con switch CORSAIR MLX Red

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova tastiera gaming con switch CORSAIR MLX Red ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Questa struttura rinforzata fornisce la tranquillità necessaria per giocare senza preoccupazioni, sapendo che la tua tastiera sarà sempre in grado di sostenerti al massimo.

Questi switch sono dotati di lubrificazione preapplicata in fabbrica, garantendo una digitazione estremamente scorrevole, e presentano una struttura ad alta densità che riduce le oscillazioni delle parti in movimento.

La tastiera K70 CORE introduce l’utilizzo dei nuovi switch lineari CORSAIR MLX Red , caratterizzati da una reattività elevata che offre un’esperienza di digitazione fluida e soddisfacente, ideale sia per scrivere che per il gaming.

Dotata dei nuovi switch meccanici lineari CORSAIR MLX Red, la tastiera K70 CORE offre un’esperienza migliorata sia per il gioco che per la scrittura, il tutto in un comodo formato a cornice completa. Che tu sia un giocatore occasionale o un aspirante professionista degli eSports, il tuo cammino verso il successo comincia con K70 CORE.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.