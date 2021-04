CoolerMaster: ecco i nuovi case MasterBox 540 e MasterBox MB600L V2

CoolerMaster aggiunge due nuovi case al suo vasto portafoglio: il MasterBox 540 per gli amanti dell’RBG e il MasterBox MB600L V2 per coloro che preferiscono un design minimalista

CoolerMaster MasterBox 540 e MasterBox MB600L V2: caratteristiche principali

Il CoolerMaster MasterBox 540 ha un pannello frontale in etere ARGB unico per creare una buona illuminazione con tanti colori personalizzabili. Gli utenti possono scegliere di personalizzare l’illuminazione RGB tramite il controller incluso o sincronizzarla con la scheda madre e altri componenti. Il pannello frontale è dotato di una porta USB-C 3.2 (Gen 2), 2 porte USB-A 3.2 (Gen 1) e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Il pannello superiore può essere rimosso per migliorare l’accesso al sistema, cosa particolarmente utile quando è necessario installare un dispositivo di raffreddamento AIO. Il pannello laterale in vetro temperato può anche essere facilmente rimosso grazie al suo design senza viti e senza attrezzi. All’interno, gli utenti possono installare GPU lunghe fino a 410 mm, dissipatori per CPU alti fino a 165 mm, due radiatori da massimo 360 mm e fino a 7 ventole da circa 120 mm.

Caratterizzato da un design più sottile, il MasterBox MB600L V2 presenta un pannello frontale spazzolato con prese laterali in rete e il logo esagonale di CoolerMaster. Se installate una ventola RGB sul pannello frontale dietro l’esagono, i colori risplendono. Ci sarà una versione con supporto ODD e un’altra senza, dove la prima è leggermente più profonda. Inoltre, ci sarà un modello di pannello laterale in vetro temperato e pannello laterale in acciaio.

Il MasterBox MB600L V2 offre un ampio supporto per i componenti di raffreddamento, consentendo agli utenti di installare fino a 6 ventole e radiatori anteriori e superiori, sebbene le dimensioni del radiatore differiscano a seconda che si scelga la versione ODD o la versione standard. All’interno del case, c’è anche il supporto per GPU lunghe fino a 400 mm e dispositivi di raffreddamento alti fino a 161 mm. Gli utenti possono anche rimuovere la griglia HDD inclusa per aumentare la compatibilità con alimentatori più lunghi.

Prezzi e disponibilità

Entrambi i casi sono ora disponibili. Il MasterBox 540 ha un prezzo di circa 109,99 dollari e il MasterBox MB600L V2 a circa 49,99 dollari con un pannello in acciaio e a circa 59,99 dollari con un pannello in vetro temperato. Al momento non abbiamo informazioni sui relativi prezzi in Italia.

