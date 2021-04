Annunciata la data del prossimo Ubisoft Forward, scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news dedicata all’azienda francese

Gli eventi targati Ubisoft, soprattutto negli ultimi anni, hanno sempre regalato belle soddisfazioni a tutti i fan della software house francese. Tra annunci, trailer, gameplay e dettagli vari, gli ultimi eventi sono sempre stati molto interessanti. Tra i giochi annunciati nelle ultime svariate show-conferenze abbiamo avuto giochi del calibro di: Far Cry 6, Immortals Fenyx Rising e Assassin’s Creed Valhalla. Anche in questo 2021 si terrà un Ubisfot Forward, di cui, poche ore fa, è stata presentata la data.

Ubisoft Forward: ecco la data!

Bando alle ciance, la data del prossimo Ubisoft Forward è fissata al 12 Giugno 2021. Si tratta di una data chiaramente estiva e che preannuncia quella che sarà la calda stagione in termini di annunci e presentazioni varie, oltre che di eventi veri e propri. Ci si aspetta molto da questa estate, la prima dopo il lancio della next gen ed Ubisoft non vorrà essere da meno con uno show tutto suo. Inoltre ci teniamo a sottolineare che sono state presentate, di recente, anche le date dell’E3, il complesso di eventi che si terrà sempre a Giugno 2021.

Tra i titoli maggiormente attesi, e di cui si ci aspettano tante notizie sullo stato dello sviluppo e novità varie, ci sono sicuramente Beyond Good & Evil 2, Rainbow Six Quarantine e Far Cry 6. Non ci sentiamo, inoltre, di escludere a priori la possibilità di ricevere novità relative ad un prossimo capitolo della saga di Assassin’s Creed. La carne al fuoco è dunque davvero tanta e non vediamo l’ora che arrivi il 12 Giugno per assistere a questo Ubisoft Forward. Fateci sapere voi cosa ne pensate e quale titolo attendete maggiormente.

