Yannick – La rivincita dello spettatore: svelata la data d’uscita al cinema!

I Wonder Pictures ha annunciato l’arrivo, nelle sale italiane, a partire dal 18 gennaio di “Yannick – La rivincita dello spettatore”, l’ultima opera cinematografica del regista di culto Quentin Dupieux, noto anche come Mr. Oizo. Scritto, diretto e montato personalmente dal regista, il film ha fatto la sua anteprima mondiale al 76esimo Locarno Film Festival, dove è stato insignito del Premio Europa Cinemas Label come Miglior Film Europeo. Successivamente, è stato presentato in anteprima italiana Fuori Concorso al 41esimo Torino Film Festival.

Dupieux, regista di opere come “Due uomini e una mosca” e “Incredibile ma vero”, commenta il suo ultimo lavoro con le seguenti parole:

Il 99% dei film è noioso. Questo non lo è.

La trama si svolge in un teatro parigino, durante la rappresentazione di una pièce mediocre intitolata “Le Cocu” (Il cornuto), con tre attori sul palcoscenico: una donna (Blanche Gardine) e due uomini (Pio Marmaï e Sébastien Chassagne) che competono per la sua attenzione, tutto ambientato in una cucina dimessa. Tuttavia, il protagonista Yannick, interpretato da Raphaël Quenard, un astro nascente del cinema francese, e guardiano notturno con evidente esaurimento nervoso, decide improvvisamente di fermare lo spettacolo. Dopo aver fatto di tutto per potervi assistere, Yannick non è affatto soddisfatto della performance e si annoia. In un colpo di scena teatrale, Yannick decide di “prendere il controllo” della situazione con l’intento di creare una pièce veramente divertente.

In un teatrino di periferia, tre attori mettono in scena una maldestra tragicommedia degli equivoci. Finché Yannick si alza dalla sua poltrona e interrompe lo spettacolo. Non è disposto a subire ancora questa tortura, adesso le cose si faranno a modo suo. A costo di prendere in ostaggio l’intera platea… Dal folle genio di Quentin Dupieux (Due uomini e una mosca, Incredibile ma vero), una storia di quotidiana ribellione appassionante quanto divertente, un gioco delizioso capace di sorprendere e arrivare a profondità umane inaspettate.

L’uscita di “Yannick – La rivincita dello spettatore” nei cinema è dunque fissata il 18 gennaio grazie a I Wonder Pictures. Fateci sapere se andrete a vederlo qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo della cinematografia!

